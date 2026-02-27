美·이란 핵협상 3차 회담 종료…"상당한 진전, 내주 빈에서 협의 계속"

미국과 이란이 26일(현지시간) 스위스 제네바에서 재개한 3차 핵협상을 마무리했다.

중재를 맡은 바드르 알부사이디 오만 외무장관은 이날 회담 종료 후 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "상당한 진전이 있었다"고 밝히며 양측이 협상을 계속 이어가기로 합의했다고 설명했다.

그는 미국과 이란 대표단이 자국 정부와 협의한 뒤 내주 오스트리아 빈에서 기술적 차원의 논의를 이어갈 예정이라고 밝혔다. 이어 "협상단과 국제원자력기구(IAEA), 스위스 정부 등 모든 관계자들의 노력에 감사한다"고 덧붙였다.

이란 국영 IRNA 통신에 따르면 아바스 아라그치 이란 외무장관은 회담 직후 "오전에 4시간, 오후에 2시간가량 진행된 진지하고 긴 협상이었다"고 평가했다. 그는 "핵 문제와 제재 등 모든 분야에서 합의 요소를 본격적으로 검토하기 시작했다"며 "일부 사안에서는 이해에 매우 근접했다"고 밝혔다.

아라그치 장관은 "견해 차이는 존재하지만, 이전보다 양측 모두 협상을 통해 해결책을 찾겠다는 진지함이 커졌다"며 "좋은 진전이 있었다"고 강조했다. 또한 "3월2일부터 오스트리아와 IAEA가 양국 요구에 맞춘 검토를 시작할 것"이라며 "회담은 아마 일주일 내 다시 열릴 것"이라고 말했다.

후속 회담 장소로 거론된 빈에는 IAEA 본부가 있다. 이란 측은 이번 회담에 라파엘 그로시 IAEA 사무총장이 직접 참여했다고 밝혔다. 미국 측에서는 도널드 트럼프 대통령의 중동특사 스티브 윗코프와 재러드 쿠슈너가 참석했다. 이란 측에서는 아라그치 외무장관이 대표로 나섰다. 협상은 앞선 1·2차 회담과 마찬가지로 오만 외무장관이 양측을 오가며 입장을 전달하는 간접 방식으로 진행됐다.





