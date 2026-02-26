본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

문화일반

문체부 발간 영문잡지 '코리아' iF 디자인어워드 본상 수상

박병희기자

입력2026.02.26 19:26

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

문화체육관광부가 발행하는 영문 정기간행물 '코리아(KOREA)'가 세계적 권위의 디자인 공모전인 'iF 디자인어워드 2026'에서 본상을 수상했다.


문체부는 코리아가 iF 디자인어워드 2026에서 브랜딩&커뮤니케이션 디자인 부문 공공·사회 캠페인 브랜딩 분야 본상을 수상했다고 26일 밝혔다.

문화체육관광부가 발행하는 영문 정기간행물 '코리아(KOREA)'. 문화체육관광부

문화체육관광부가 발행하는 영문 정기간행물 '코리아(KOREA)'. 문화체육관광부

AD
원본보기 아이콘

1953년 독일 하노버에서 시작된 iF 디자인 어워드는 독일의 '레드닷 디자인 어워드', 미국의 'IDEA'와 함께 세계 3대 디자인상으로 꼽힌다.

올해는 전 세계 68개국에서 제품과 브랜딩&커뮤니케이션, 사용자경험(UX) 등 9개 부문에 모두 1만여 점 작품이 출품됐다. 국제심사위원단 129명은 디자인 혁신성과 커뮤니케이션 효과 및 사회적 영향력, 사용자 경험 등을 종합적으로 평가해 수상작을 선정했다.


문체부는 이번 수상에 대해 코리아가 한국의 문화예술 등 국가이미지를 현대적인 시각 언어로 통합해 구현하고, 국제 독자가 직관적으로 이해할 수 있도록 편집 디자인과 콘텐츠를 효과적으로 결합한 점을 인정받은 결과라고 설명했다.


문체부 정책 담당자는 "이번 수상은 한국 문화를 해외에 알리는 코리아가 국제무대에서 경쟁력을 인정받은 성과"라며 "문체부는 앞으로도 창의적인 콘텐츠와 디자인으로 우리나라의 브랜드 가치를 지속적으로 확산하겠다"고 밝혔다.




박병희 기자 nut@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"남편이랑 2팩씩 따로요" 셔터 열리자마자 '우다다'…880원 삼겹살 대란의 현장[르포] "남편이랑 2팩씩 따로요" 셔터 열리자마자 '우다다... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

하루 피자만 1만2000조각…'에베레스트 7배' 접시 먹어 치웠다

'편리함' 뒤에 숨은 '불편한 진실'…집안 영상 나르는 로봇청소기

"떨어지기 전에 쟁이라니까"…공짜 식권으로 하루 세 끼 때우는 노인들

한국에서 돈 쓸어 담더니…'연봉 10억, 주식 보상 21.4억' 파격 대우

"여권 재발급 이번 달 안에 꼭 해야"…20년 만에 오르는 수수료, 얼마인가 봤더니

"점심표부터 쟁여라"탑골공원 '세 끼 지도' 따라 사는 노인들

'재용이 형, 자꾸 웃음이 새어 나와' 주식재산 40조 육박…현대차 父子도 20조 돌파

새로운 이슈 보기