문체부 발간 영문잡지 '코리아' iF 디자인어워드 본상 수상

문화체육관광부가 발행하는 영문 정기간행물 '코리아(KOREA)'가 세계적 권위의 디자인 공모전인 'iF 디자인어워드 2026'에서 본상을 수상했다.

문체부는 코리아가 iF 디자인어워드 2026에서 브랜딩&커뮤니케이션 디자인 부문 공공·사회 캠페인 브랜딩 분야 본상을 수상했다고 26일 밝혔다.

문화체육관광부가 발행하는 영문 정기간행물 '코리아(KOREA)'. 문화체육관광부

1953년 독일 하노버에서 시작된 iF 디자인 어워드는 독일의 '레드닷 디자인 어워드', 미국의 'IDEA'와 함께 세계 3대 디자인상으로 꼽힌다.

올해는 전 세계 68개국에서 제품과 브랜딩&커뮤니케이션, 사용자경험(UX) 등 9개 부문에 모두 1만여 점 작품이 출품됐다. 국제심사위원단 129명은 디자인 혁신성과 커뮤니케이션 효과 및 사회적 영향력, 사용자 경험 등을 종합적으로 평가해 수상작을 선정했다.

문체부는 이번 수상에 대해 코리아가 한국의 문화예술 등 국가이미지를 현대적인 시각 언어로 통합해 구현하고, 국제 독자가 직관적으로 이해할 수 있도록 편집 디자인과 콘텐츠를 효과적으로 결합한 점을 인정받은 결과라고 설명했다.

문체부 정책 담당자는 "이번 수상은 한국 문화를 해외에 알리는 코리아가 국제무대에서 경쟁력을 인정받은 성과"라며 "문체부는 앞으로도 창의적인 콘텐츠와 디자인으로 우리나라의 브랜드 가치를 지속적으로 확산하겠다"고 밝혔다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr



