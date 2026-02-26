레고그룹, 모네의 대표작 '수련' 테마 세트 공개

3월 4일 출시 예정

레고그룹은 3월 4일 프랑스 화가 클로드 모네의 대표작을 테마로 한 '레고 아트 클로드 모네 - 수련 연못 위의 다리'를 출시한다고 26일 밝혔다.

신제품은 레고그룹이 뉴욕 '메트로폴리탄 미술관'과의 협업을 통해 모네의 '수련' 연작 중 1899년작 '수련 연못 위의 다리'를 레고 세트로 재해석한 제품이다. 원화 속 프랑스 지베르니 정원의 풍경을 총 3179개의 브릭으로 구현했다. 완성품 크기는 가로 41cm, 세로 4cm, 높이 51cm이며, 가격은 27만9900원이다.

레고그룹 관계자는 "모네가 추구한 자연스러운 미학에서 영감을 받아 이번 제품을 디자인했다"며 "모네의 걸작을 레고 세트로 조립해보며 자신만의 예술 작품을 완성하고 창의력을 자유롭게 펼쳐보길 바란다"고 했다.





