김시성 강원도의장, 몽골 튜브도의회 대표단 접견…“실질적 협력 확대”

강원특별자치도의회(의장 김시성)는 26일 도의회에서 몽골 튜브도의회 대표단과 간담회를 열고 양 지역 의회 간 교류 협력 확대 방안을 논의했다.

강원특별자치도의회(의장 김시성)는 26일 도의회에서 몽골 튜브도의회 대표단과 간담회를 연 후 기념촬영을 하고 있다. 강원도의회 제공

이번 간담회는 강원특별자치도의회와 튜브도의회 간 우호 증진과 실질적인 협력 강화를 위해 마련됐으며 튜브도의회 대표단은 의회 의원 5명으로 구성됐다.

김시성 의장은 환영 인사를 통해 "지난해 튜브도 방문 당시 따뜻한 환대에 깊이 감사드린다"며 "이번 만남이 양 지역 의회 간 신뢰를 더욱 공고히 하고, 주민들에게 실질적인 도움이 되는 협력으로 이어지길 기대한다"고 말했다.

간담회 이후 대표단은 도의회 본회의장을 시찰하고 기념촬영을 진행했으며 이날 저녁에는 환영 만찬에 참석해 우의를 다졌다.

대표단은 27일 강원특별자치도 농업기술원과 삼척 수소에너지단지를 방문해 주요 정책 현장을 둘러볼 예정이며 28일 출국한다.

강원특별자치도와 튜브도는 1999년 우호협정을 체결한 이후 농업, 관광, 공무원 연수 등 다양한 분야에서 교류를 이어오고 있다. 최근에는 양 의회 간 교류도 활발히 추진되며 협력 기반을 더욱 확대하고 있다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



