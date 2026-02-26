중소기업 3월 경기전망 지난달보다 개선…제조업 7.2포인트↑

3월 경기전망조사 3.0포인트 상승한 82.5

중소기업의 다음달 경기 전망이 이번 달보다 개선됐다. 제조업을 중심으로 전망이 개선된 것으로 조사됐다.

26일 중소기업중앙회는 '2026년 3월 중소기업 경기전망조사' 결과 3월 업황전망 경기전망지수(SBHI)는 전월 대비 3.0포인트 상승한 82.5를 기록했다고 밝혔다. 이번 조사는 지난 9일부터 13일까지 2908개 중소기업을 대상으로 진행됐다.

SBHI는 중소기업을 대상으로 현 상황에 대한 판단과 미래 전망을 조사해 지수화한 수치로, 100 이상이면 경기 전망을 긍정적으로, 100 미만이면 부정적으로 보는 기업이 많다는 의미다.

제조업은 88.1로 전월 대비 7.2포인트 상승했다. 비제조업은 전월 대비 1.2p 상승한 80.0이다. 건설업(70.3)은 전월 대비 3.3포인트 상승, 서비스업(81.9)은 0.7포인트 올랐다.

제조업에서는 ▲산업용 기계 및 장비수리업(72.2→97.2) ▲고무·플라스틱 제품(66.1→86.6)을 중심으로 16개 업종이 상승했다. 반면 ▲가구(88.3→81.1) ▲음료(94.0→87.2) 등 7개 업종은 전월 대비 하락했다.

비제조업에서는 건설업(70.3)이 전월 대비 3.3포인트 상승했고, 서비스업(81.9)은 전월 대비 0.7포인트 상승했다.

서비스업에서는 ▲예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업(73.8→85.1) ▲수리 및 기타 개인서비스업(80.1→82.8) 등 8개 업종이 전월 대비 상승했다. ▲숙박 및 음식점업(82.2) ▲부동산업(92.9→92.8) 2개 업종은 전월 대비 하락했다.

전산업 항목별 전망은 ▲수출(79.6→86.0) ▲내수판매(80.4→82.0)는 전월 대비 상승했다. 반면 ▲자금사정(82.9→80.3) ▲영업이익(78.8→77.4)은 전월 대비 하락했다. 역계열 추세인 고용(97.1→97.4)은 전월 대비 악화로 전망됐다.

중소기업들이 겪는 경영상 애로요인은 '매출(제품판매) 부진'(55.7%) 비중이 가장 높았다. 그 다음은 ▲인건비 상승(36.6%) ▲업체 간 경쟁심화(32.1%) ▲원자재(원재료) 가격상승(30.4%) 순으로 많았다.

1월 중소제조업 평균가동률은 73.8%로 전월 대비 1.7%포인트 하락했다. 소기업(3.2%)은 3.2%포인트, 중기업은(76.6%)은 0.8%포인트 내렸다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>