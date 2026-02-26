심규언 시장 “KTX 고속화 시대, 체류형 관광 인프라 확충 총력”

동해시, 종합계획 최종보고회 개최

‘5대 권역 감성 관광 벨트’로 관광 도약

강원도 동해시는 26일 관광종합개발계획 수립용역 최종 보고회를 열고 권역별 관광전략과 실행방안을 점검했다.

동해시가 26일 관광종합개발계획 수립용역 최종 보고회를 열고 있다. 동해시 제공 AD 원본보기 아이콘

보고회에서는 5대 권역 관광지를 하나의 스토리와 동선으로 연결하는 감성 문화관광 벨트 구상이 제시됐다. 묵호항·논골담길·동호책방마을 등 묵호권역 활성화 성과를 확장하는 연계 전략도 논의됐다.

심규언 시장은 이날 강평에서 최근 KTX 동해선 고속화 예타 통과에 따른 접근성 개선을 관광도약의 계기로 활용해야 한다는 의견을 제시하며 관광객 유입 증가가 체류와 소비로 이어지도록 숙박·야간·골목 콘텐츠 연계가 중요하다고 주문했다.

특히 관광인프라가 시민의 소득과 연계되도록 5대 권역별 관광 개발을 더욱 공고히 하고, 지역의 특색있는 산업자원과 자연생태, 안보 역사, 해양레저 관광이 유기적으로 연계되는 임팩트 있는 관광개발 전략을 추진할 것을 강조했다.

이는 중간보고회에서 제시된 '숙박으로 연결되는 관광동선 설계' 필요성을 재확인한 것이다.

또 '트렌드코리아 2026'의 필(Feel)코노미 개념을 반영한 체험·공감형 관광콘텐츠 강화 방향도 강조됐다. 동해형 필코노미는 자연·산업·골목·주민 이야기를 직접 걷고 머물며 경험하는 체류형 관광경제 모델을 의미한다.

산과 바다가 어우러진 감성 문화관광 벨트를 통해 권역 간 이동·체류·소비를 연결하는 구조가 핵심이다.

동해시는 관광종합계획을 바탕으로 고속교통망과 연계한 체류형 관광·숙박 인프라 확충을 단계적으로 추진할 방침이다.





동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>