암참·주한미국대사관, 미국 건국 250주년 기념 협력 업무협약 체결

장보경기자

입력2026.02.26 16:08

기념행사·간담회 공동 개최 예정

주한미국상공회의소(암참)는 주한미국대사관과 미국 건국 250주년 기념 캠페인 '프리덤 250'(Freedom 250) 협력을 위한 업무협약(MOU)을 맺었다고 26일 밝혔다.

(왼쪽부터)제임스 짐 헬러 주한미국대사관 대사대리와 제임스 김 주한미국상공회의소 회장 겸 대표이사가 '프리덤 250' 협력을 위한 업무협약을 맺은 뒤 기념사진을 촬영하고 있다. 주한미국상공회의소

두 기관은 올해 기념행사와 주요 인사 초청 간담회 등을 공동으로 개최할 계획이다. 자유와 민주주의라는 공동의 가치를 되새기고 미국의 혁신과 기업가정신을 소개해 한미동맹의 성과와 의미를 알린다는 취지다.


이번 협약은 무역·투자·첨단기술·교육·문화·인적 교류 협력 등 포괄적 동맹 관계를 재확인하고 향후 협력 방향을 모색하는 계기가 될 전망이다.

암참은 프리덤 250의 한국 공식 파트너로서 비즈니스 커뮤니티의 의견과 시각을 반영한 프로그램을 지원하고, 주요 행사에 프리덤 250 브랜드를 연계해 협력 활동을 확대하기로 했다.


제임스 김 암참 회장 겸 대표이사는 "미국 건국 250주년을 기념하는 프리덤 250의 뜻깊은 여정에 주한미국대사관과 협력하게 돼 매우 영광"이라며 "자유와 혁신이라는 공동 가치가 한미동맹을 굳건히 지탱해 왔다는 점을 다양한 프로그램을 통해 공유하고 구체적인 협력으로 이어가겠다"고 말했다.


제임스 짐 헬러 주한미국대사관 대사대리는 "프리덤 250은 과거를 돌아보는 행사에 머무르지 않고 앞으로의 250년을 준비하는 출발점"이라며 "이번 협력이 양국 협력을 한 단계 더 발전시키는 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.

두 기관은 올해 국내 여러 기관과 함께 대표 행사와 전국 단위 250여개 연계 프로그램을 진행한다. 학생과 기업, 예술가, 지역사회 등 다양한 주체가 참여하는 방식으로 캠페인을 이어갈 계획이다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr
