파라다이스, 5월 '아팝페' 개최…日 오누키 타에코 첫 내한

영종도 파라다이스시티서 아시안팝페스티벌

30~31일 공연…슈가 베이브 보컬 방한

파라다이스문화재단은 오는 5월 30~31일 인천 영종도 파라다이스시티에서 '아시안 팝 페스티벌 2026'(아팝페)을 개최한다고 26일 밝혔다.

아팝페는 아시아 각 도시에서 발생하는 동시대 음악을 일관된 취향으로 선보이는 국내 유일의 페스티벌로 평가받는다. 올해 행사에는 일본 대중음악사에서 '시티팝'을 탄생하게 한 밴드 '슈가 베이브'의 보컬 '오누키 타에코(Onuki Taeko)'가 첫 내한 무대를 선보인다.

지난해 인천 영종도 파라다이스시티에서 열린 '아시안 팝 페스티벌' 무대. 파라다이스 제공

또 한국 밴드를 대표해 '김창완밴드'도 무대에 오른다. 이어 한국 대중음악사 100대 명반 단골손님 '노이즈가든'도 1집 발매 30주년 기념무대를 갖는다. 이 밖에 15년 만에 내한하는 일본 인디록의 자존심 '쿠루리(Quruli)'와 천재적 감각의 '하세가와 하쿠시(Hasegawa Hakushi)'도 참여한다.

거장과 보조를 맞출 신예로는 한국과 태국의 대세 밴드 '리도어'와 '욘라파(YONLAPA)', 대만의 인디 힙합 아이콘 '썸쉿(Someshiit)' 등이 이름을 올렸다. 피치트럭하이재커스, 우희준, 라쿠네라마, 추다혜차지스 등 한국대중음악상이 주목한 신진 주자들과 베테랑 크라잉넛, 브로콜리너마저도 거장과 신예 사이를 탄탄하게 잇는다.

공연 기간 중 리조트 내 스파 시설 '씨메르'의 심야 운영도 확정됐다. 2일권 구매 관객에 한해 특별가로 사전 예약을 받는다. 공연장 옆 실내 광장 '플라자'에서는 식음료(F&B) 10% 할인 혜택을 제공한다.

아팝페 2026 티켓은 NOL 인터파크 티켓을 통해 일반 예매가 진행 중이다. 파라다이스문화재단 관계자는 "낭만과 휴식이 공존하는 체류형 감성축제인 아팝페 시즌이 시작됐다"며 "단순한 공연의 나열이 아닌 아시아 현재 음악시장의 활발한 교류를 유도하겠다"고 전했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



