본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

신안군, 계약원가 심사로 9억 절감

호남취재본부 정승현기자

입력2026.02.26 15:28

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

최근 3년간 36억…재정 효율 강화

신안군 청사.

신안군 청사.

AD
원본보기 아이콘

전라남도 신안군이 계약원가 심사 제도를 적극 운영해 2025년 한 해 9억원의 예산을 절감했다.


최근 3년간 누적 절감액은 36억원에 달한다. 계약원가 심사 제도는 공사·용역·물품 등 입찰·계약 과정에서 기초금액과 예정가격, 설계변경 증감액의 적정성을 사전에 검토해 예산 낭비를 방지하는 제도다.

군은 2025년 총 172건(공사 68건, 용역 39건, 물품 65건), 610억원 규모 사업에 대해 심사를 실시해 9억원을 절감했다.


특히 2023년부터 2025년까지 3년간 누적 36억원을 줄이며 재정 운영 효율성을 높였다.


군 관계자는 "계약 목적과 규모, 지역 특수성을 반영한 정밀 심사를 통해 건전한 재정 운용을 이어가겠다"고 밝혔다.




호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

딱 한국만 없다…"돈이라도 내서 빨리 나가고 싶은데" 국민 눈치만 보다 멈칫[인천공항 '세계 1위'의 민낯]② 딱 한국만 없다…"돈이라도 내서 빨리 나가고 싶은... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

하루 피자만 1만2000조각…'에베레스트 7배' 접시 먹어 치웠다

'편리함' 뒤에 숨은 '불편한 진실'…집안 영상 나르는 로봇청소기

"떨어지기 전에 쟁이라니까"…공짜 식권으로 하루 세 끼 때우는 노인들

한국에서 돈 쓸어 담더니…'연봉 10억, 주식 보상 21.4억' 파격 대우

"여권 재발급 이번 달 안에 꼭 해야"…20년 만에 오르는 수수료, 얼마인가 봤더니

"점심표부터 쟁여라"탑골공원 '세 끼 지도' 따라 사는 노인들

'재용이 형, 자꾸 웃음이 새어 나와' 주식재산 40조 육박…현대차 父子도 20조 돌파

새로운 이슈 보기