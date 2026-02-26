KB국민은행, 20대 전용 멤버십 'KB Youth Club' 출시

20대라면 누구나 무료로 가입 가능

20대 맞춤 혜택과 참여형 프로그램 제공

3월11일까지 2026명 추첨해 커피 쿠폰 제공

KB국민은행이 20대 고객을 위한 전용 멤버십 서비스 'KB Youth Club'을 출시했다고 26일 밝혔다.

'KB Youth Club'은 KB스타뱅킹을 통해 만 18세부터 29세까지의 고객이라면 누구나 무료로 이용 가능한 멤버십 서비스이다. 일상 속 미션과 참여형 챌린지를 통해 20대 고객이 금융을 보다 친근하게 경험할 수 있도록 다양한 서비스와 혜택을 제공한다.

주요 서비스로는 ▲모아요 ▲즐겨요 ▲밀리터리클럽 등이 있다. '모아요'에서는 모바일 타자연습기 등 미션 수행 시, 스탬프를 제공한다. '즐겨요'에서는 적립한 스탬프를 활용해 시그니엘 호텔 숙박권, 서울재즈페스티벌 티켓 등 각종 경품에 응모할 수 있다.

'밀리터리클럽'은 군 복무 중인 20대 고객을 위한 서비스로 군 생활에 유용한 콘텐츠와 함께 복무 기간 동안 활용할 수 있는 금융·비금융 혜택을 제공한다.

KB국민은행은 멤버십 출시를 기념해 두 가지 이벤트를 진행한다. 첫 번째 이벤트는 내달 11일까지 진행되며 ▲에어팟 맥스 ▲LG 그램 Pro AI ▲아이폰 17 Pro ▲플레이스테이션5 Pro 등 경품 중 하나를 직접 선택한 뒤 멤버십에 가입하면 된다. 참여 고객 중 2026명을 추첨해 커피 쿠폰을 제공한다. 이어 3월 16일부터 4월 16일까지는 1차 이벤트에서 20대가 직접 투표해 가장 많은 득표를 얻은 경품을 내건 후속 이벤트가 진행될 예정이다.

멤버십 및 이벤트 관련 자세한 내용은 KB스타뱅킹에서 확인할 수 있다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr



