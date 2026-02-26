본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기타

한국거래소 "아태지역 기관투자자 대상 온라인 로드쇼 실시"

이창환기자

입력2026.02.26 14:58

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

정부 정책방향, 코스피 제도개선 사항 홍보

한국거래소 "아태지역 기관투자자 대상 온라인 로드쇼 실시"
AD
원본보기 아이콘

한국거래소 유가증권시장본부는 26일 아태지역 주요 기관투자자들 대상으로 '2026년 상반기 코스피 시장 로드쇼'를 개최하고 정부 정책방향, 코스피 시장 현황 및 주요 제도개선 사항을 홍보했다고 밝혔다.


이번 로드쇼는 우리 증시 성과 및 정책방향에 대한 적시 홍보를 위해 온라인으로 개최됐다. 싱가포르, 홍콩, 시드니 등의 해외 기관투자자 100여명이 참석했다.

로드쇼에서는 한국증시의 최근 성과를 공유하고, 외국인 투자자 시장접근성 제고를 위한 제도개선 사항 및 프리·애프터마켓 개설 추진 등 인프라 고도화 계획 등을 설명했다.


정규일 한국거래소 유가증권시장본부장은 "그간 코리아 프리미엄 시대를 위한 정부의 제도개선 노력과 투자자들의 관심에 힘입어 코스피 지수가 6000포인트를 넘어 연일 사상 최고치를 기록하고 있다"며 "앞으로도 거래소는 정부 정책을 적극 지원하고 투자자들의 목소리에 귀를 기울여 선진시장으로 평가받을 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.




이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

딱 한국만 없다…"돈이라도 내서 빨리 나가고 싶은데" 국민 눈치만 보다 멈칫[인천공항 '세계 1위'의 민낯]② 딱 한국만 없다…"돈이라도 내서 빨리 나가고 싶은... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

하루 피자만 1만2000조각…'에베레스트 7배' 접시 먹어 치웠다

'편리함' 뒤에 숨은 '불편한 진실'…집안 영상 나르는 로봇청소기

"떨어지기 전에 쟁이라니까"…공짜 식권으로 하루 세 끼 때우는 노인들

한국에서 돈 쓸어 담더니…'연봉 10억, 주식 보상 21.4억' 파격 대우

"여권 재발급 이번 달 안에 꼭 해야"…20년 만에 오르는 수수료, 얼마인가 봤더니

이재용 회장 주식재산 40조 육박…현대차 정몽구·정의선 부자도 20조 돌파

李대통령 지지율 67%…NBS "취임 이래 가장 높아"

새로운 이슈 보기