나광국 전남도의원 "서남권 통합 청년정책 지금 설계해야"

전남 서남권 청년 유출 대응 정책 토론회 '성료'

무안·목포·신안 등 통합…청년정책 로드맵 제시

전남도의회는 26일 오후 도의회 초의실에서 '전남 서남권 청년 유출 대응 정책토론회'를 열었다. 전남도의회 제공 AD 원본보기 아이콘

전라남도의회가 전남 서남권 청년 유출 문제 해법찾기에 나섰다.

전남도의회는 26일 오후 도의회 초의실에서 '전남 서남권 청년 유출 대응 정책토론회'를 열고, 무안·목포·신안 등 서남권을 하나의 생활권으로 묶는 통합 청년정책 로드맵을 논의했다.

이번 토론회는 청년 유출의 실태를 데이터로 짚고, 단순한 지원사업 나열이 아닌 제도적 설계 단계로 나아가자는 취지에서 마련됐다.

좌장을 맡은 더불어민주당 나광국 의원(무안2)은 "서남권 청년의 삶은 이미 행정 경계를 넘어 연결돼 있다"며 "오늘 논의가 진단에 그치지 않고 실질적 정책 설계와 제도화로 이어지는 출발점이 되길 바란다"고 말했다.

발제에 나선 국립목포대학교 유천·류도암·박성현 교수는 공동 조사 결과를 공개했다.

내용을 보면 무안·목포·신안 청년의 60%가 이 지역을 '단일 생활권'으로 인식하고 있었지만, 65.9%는 타 지역 이주를 고려 중인 것으로 나타났다. 일자리와 문화 인프라 부족이 주된 이유였다.

특히 응답자의 40% 이상이 "자신에게 해당하는 청년정책이 무엇인지 모른다"고 답해 정책 체감도가 낮은 것으로 분석됐다. 3개 시·군이 유사한 사업을 각각 추진하면서 예산은 분산되고, 효과는 체감되지 않는 구조적 한계도 지적됐다.

교수진은 대안으로 ▲생활권 단위 통합 청년정책 설계 ▲단계별 로드맵 수립 ▲전라남도 청년 기본 조례 개정 및 3개 시·군 공동 조례 제정 ▲재정 지원 체계 마련 등을 제시했다.

종합토론에는 정혜정 전남도 청년희망과장, 김봉성 무안군의원, 최지선 목포시의원, 청년활동가 정소혜 대표가 참여했다.

참석자들은 시·군 단위로 분절된 현 정책 구조로는 서남권 청년 유출을 막기 어렵다는 데 의견을 같이했다.

구체적으로 ▲서남권 청년 기금 조성 ▲통합 지원 플랫폼 구축 ▲청년의 정책 결정 참여 제도화 ▲산업·일자리·주거·교육 정책의 연계 추진 등이 필요하다는 제안이 나왔다.

이는 단순한 지원금 확대를 넘어, 산업정책과 주거·교육 정책을 함께 묶어 '정착 가능한 구조'를 만들자는 취지다.

나 의원은 "서남권 청년의 삶은 이미 행정 경계를 넘고 있다"며 "조례 제·개정과 플랫폼 구축 등 오늘 논의된 과제가 실질적 성과로 이어지도록 하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



