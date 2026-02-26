본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

[포토] 민관 대테러업무 혁신 TF에 참석한 김민석 총리

조용준기자

입력2026.02.26 14:49

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[포토] 민관 대테러업무 혁신 TF에 참석한 김민석 총리
AD
원본보기 아이콘

김민석 국무총리(오른쪽)가 26일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 민관 대테러업무 혁신 TF 전체회의에 참석하고 있다.





AD

꼭 봐야할 주요뉴스

딱 한국만 없다…"돈이라도 내서 빨리 나가고 싶은데" 국민 눈치만 보다 멈칫[인천공항 '세계 1위'의 민낯]② 딱 한국만 없다…"돈이라도 내서 빨리 나가고 싶은... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

하루 피자만 1만2000조각…'에베레스트 7배' 접시 먹어 치웠다

'편리함' 뒤에 숨은 '불편한 진실'…집안 영상 나르는 로봇청소기

"떨어지기 전에 쟁이라니까"…공짜 식권으로 하루 세 끼 때우는 노인들

한국에서 돈 쓸어 담더니…'연봉 10억, 주식 보상 21.4억' 파격 대우

"여권 재발급 이번 달 안에 꼭 해야"…20년 만에 오르는 수수료, 얼마인가 봤더니

이재용 회장 주식재산 40조 육박…현대차 정몽구·정의선 부자도 20조 돌파

잇단 해킹 사고에 기업 사이버보험 가입 7000건 돌파...작년 42% 급증

새로운 이슈 보기