본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

경남대 작업치료학과, 제8회 보조공학사 국가시험 전원 합격

영남취재본부 송종구기자

입력2026.02.26 14:35

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

제8회 시험 응시생 7명 모두 합격
국가시험까지 2년 연속 전원 합격

경남대학교 작업치료학과 재학생들이 최근 한국보건의료인국가시험원이 주관한 제8회 보조공학사 국가시험에 응시해 전원 합격했다.

작업치료학과 일상생활활동실습실 실습 전경.

작업치료학과 일상생활활동실습실 실습 전경.

AD
원본보기 아이콘

보조공학사는 장애인과 노인이 일상생활에서 겪는 신체적·정신적 제약을 최소화하고 기능적 독립을 지원하기 위해 보조공학기기의 평가, 선택, 맞춤 제작, 적용, 유지·관리 등을 수행하는 전문 인력이다.


이로써 작업치료학과는 지난해에 이어 올해까지 2년 연속 작업치료사 국가시험과 보조공학사 국가시험 모두 전원 합격이라는 성과를 이뤘다.

2021년 신설된 경남대 작업치료학과는 최신 기자재와 첨단 실습 환경을 바탕으로 세계작업치료사연맹(WFOT) 교육 기준을 충족하는 교육과정을 운영해 왔다. 이를 통해 국제 기준에 부합하는 작업치료 교육체계를 구축했다는 평가를 받고 있다.


차수민 작업치료학과장은 "작업치료학과는 작업치료사 면허 취득은 물론 보조공학사 면허와 감각발달재활서비스 제공인력 자격까지 함께 취득할 수 있도록 통합형 교육과정을 운영하고 있다"며 "의료기관과 복지·지역사회 기관을 비롯해 아동, 정신건강, 직업재활, 보조공학 및 재활 연구 분야 등 다양한 진로로 진출할 수 있도록 지원하고 있다"고 말했다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

딱 한국만 없다…"돈이라도 내서 빨리 나가고 싶은데" 국민 눈치만 보다 멈칫[인천공항 '세계 1위'의 민낯]② 딱 한국만 없다…"돈이라도 내서 빨리 나가고 싶은... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

하루 피자만 1만2000조각…'에베레스트 7배' 접시 먹어 치웠다

'편리함' 뒤에 숨은 '불편한 진실'…집안 영상 나르는 로봇청소기

"떨어지기 전에 쟁이라니까"…공짜 식권으로 하루 세 끼 때우는 노인들

한국에서 돈 쓸어 담더니…'연봉 10억, 주식 보상 21.4억' 파격 대우

"여권 재발급 이번 달 안에 꼭 해야"…20년 만에 오르는 수수료, 얼마인가 봤더니

이재용 회장 주식재산 40조 육박…현대차 정몽구·정의선 부자도 20조 돌파

李대통령 지지율 67%…NBS "취임 이래 가장 높아"

새로운 이슈 보기