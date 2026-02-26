경남대 작업치료학과, 제8회 보조공학사 국가시험 전원 합격

제8회 시험 응시생 7명 모두 합격

국가시험까지 2년 연속 전원 합격



경남대학교 작업치료학과 재학생들이 최근 한국보건의료인국가시험원이 주관한 제8회 보조공학사 국가시험에 응시해 전원 합격했다.

보조공학사는 장애인과 노인이 일상생활에서 겪는 신체적·정신적 제약을 최소화하고 기능적 독립을 지원하기 위해 보조공학기기의 평가, 선택, 맞춤 제작, 적용, 유지·관리 등을 수행하는 전문 인력이다.

이로써 작업치료학과는 지난해에 이어 올해까지 2년 연속 작업치료사 국가시험과 보조공학사 국가시험 모두 전원 합격이라는 성과를 이뤘다.

2021년 신설된 경남대 작업치료학과는 최신 기자재와 첨단 실습 환경을 바탕으로 세계작업치료사연맹(WFOT) 교육 기준을 충족하는 교육과정을 운영해 왔다. 이를 통해 국제 기준에 부합하는 작업치료 교육체계를 구축했다는 평가를 받고 있다.

차수민 작업치료학과장은 "작업치료학과는 작업치료사 면허 취득은 물론 보조공학사 면허와 감각발달재활서비스 제공인력 자격까지 함께 취득할 수 있도록 통합형 교육과정을 운영하고 있다"며 "의료기관과 복지·지역사회 기관을 비롯해 아동, 정신건강, 직업재활, 보조공학 및 재활 연구 분야 등 다양한 진로로 진출할 수 있도록 지원하고 있다"고 말했다.





