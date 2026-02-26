강원도 농어촌체험휴양마을 "연 매출 200억 돌파…농촌관광 새 지평"

강원 농어촌체험휴양마을협의회 정기총회 개최

강원도농어촌체험휴양마을협의회(강체협)는 26일 홍천 크리스탈컨벤션에서 정기총회를 개최했다.

강원도농어촌체험휴양마을협의회(강체협)는 26일 홍천 크리스탈컨벤션에서 정기총회를 개최하고 있다.

이번 총회에는 도내 농어촌체험휴양마을 대표와 사무장 등 마을 관계자들이 참석해 2025년 사업 성과를 공유하고 2026년 주요 사업계획을 논의했다. 또한 강원특별자치도 농촌관광 발전에 기여한 우수 농어촌체험휴양마을 관계자 14명을 선정하여 표창장을 수여했다.

강원특별자치도는 전국에서 가장 많은 농어촌체험휴양마을을 운영하고 있으며, 2025년 한 해 동안 약 234만명의 방문객을 유치해 총 203억원의 매출을 기록했다. 이는 농촌관광이 지역경제 활성화에 중요한 역할을 하고 있음을 보여주는 성과다. 이번 총회에서는 이러한 성과를 바탕으로 농촌관광 활성화 방안과 홍보 강화 전략 등을 집중 논의했다.

김동식 강원특별자치도 농정과장은 "농어촌체험휴양마을은 강원 관광산업의 새로운 활로를 개척하며 지역관광과 경제 활성화에 큰 힘이 되고 있다"며 "강원 방문의 해를 맞아 도내 농어촌체험휴양마을이 한 단계 더 도약하기를 기대한다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자



