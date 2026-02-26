본문 바로가기
광주경찰, 3·1절 이륜차 폭주·난폭운전 집중 단속

호남취재본부 민현기기자

입력2026.02.26 14:53

28일 밤부터 1일 새벽
순찰차·오토바이 총동원

광주경찰, 3·1절 이륜차 폭주·난폭운전 집중 단속
광주경찰이 3·1절을 앞두고 도심을 장악하는 오토바이 폭주족과 난폭운전에 대해 대대적인 단속에 나선다.


광주경찰청과 광주시자치경찰위원회는 28일 밤부터 3월 1일 새벽까지 광주 전역에서 이륜차 불법행위를 집중적으로 단속한다고 26일 밝혔다.

이번 단속은 3·1절을 맞아 무리 지어 도심을 질주하는 폭주 행위를 사전에 제압하기 위해 마련됐다. 경찰은 교통외근, 교통순찰대, 교통범죄수사팀 등 경찰관 154명과 순찰차, 경찰 오토바이 등 장비 56대를 현장에 총동원해 선제적인 예방 활동에 돌입한다.


경찰은 주요 교차로와 폭주·난폭 이륜차 예상 집결지를 중심으로 가시적인 거점 단속을 펼친다. 특히 음주운전 단속을 병행해 도심 속 소음 유발과 시민 불안을 야기하는 불법행위를 원천 차단하는 등 쾌적한 교통안전 확보에 주력할 방침이다.


이와 함께 광주경찰청은 이번 3·1절 심야 특별 단속에 그치지 않고, 앞으로도 시민에게 불편을 주는 이륜차 불법행위를 뿌리 뽑기 위해 교통안전공단, 지자체 등 유관기관과 상시 합동단속을 이어갈 계획이다.

광주경찰청 관계자는 "시민의 소중한 일상과 안전을 위협하는 이륜차 난폭·폭주 행위에 대해서는 무관용 원칙으로 엄정하게 대응할 것"이라며 "이륜차 불법행위 근절과 교통안전 확보를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr
