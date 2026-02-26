박찬욱 감독, 한국인 최초 칸영화제 심사위원장

26일 발표 "한국은 위대한 영화 강국"

박찬욱 감독이 오는 5월 열리는 제79회 칸 영화제 심사위원장에 위촉됐다.

칸 영화제는 티에리 프레모 집행위원장은 26일 "박 감독의 독창성과 시각적 장악력은 현대 영화사에 기억될 만한 순간을 선사해 왔다"며 위촉 사실을 알렸다. 영화제 측은 "한국은 매년 보석 같은 작품을 복원해내고 있는 위대한 영화 강국"이라며 "영화인을 예우하는 공간에서 관객 수백만명을 매료하는 주요 현대 걸작을 생산해왔다"고 전했다.

박 감독은 "영화를 보기 위해 극장에 갇히고 심사위원들과 토론하기 위해 다시 한번 갇히는 자발적인 이중의 구속은 큰 기대를 가지고 기다려온 일"이라며 "증오와 분열의 시대에 하나의 영화를 함께 보기 위해 극장에 모여 숨결을 맞추는 행위 자체가 보편적인 연대의 표현이라고 믿는다"고 소감을 말했다.

박 감독은 칸에서 세 차례 수상하며 세계적 거장으로 인정받았다. 2004년 '올드보이'로 심사위원대상, 2009년 '박쥐'로 심사위원상, 2022년 '헤어질 결심'으로 감독상을 거머쥐었다. 2017년에는 같은 부문 심사위원을 지냈다.

한국 영화계는 1994년 신상옥 감독을 시작으로 2009년 이창동 감독, 2014년 배우 전도연, 2021년 배우 송강호, 2025년 홍상수 감독 등이 여섯 차례 심사위원을 맡았으나, 최고 영예인 황금종려상 수상작을 결정하는 심사위원장을 맡는 것은 박 감독이 처음이다.

제79회 칸영화제는 5월12일부터 23일까지 프랑스 남부 휴양도시 칸에서 열린다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



