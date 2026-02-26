본문 바로가기
복지부, 심뇌혈관질환센터 5개소 추가 선정

곽민재기자

입력2026.02.26 14:19

시계아이콘00분 21초 소요
권역센터 1개소, 지역센터 4개소 신규 지정

보건복지부는 심뇌혈관질환의 신속 치료와 지역 간 의료 불균형을 해소하기 위해 신규 심뇌혈관질환센터 5개소를 선정했다고 26일 밝혔다.


보건복지부 세종청사. 연합뉴스

지난달 공모 결과 권역센터 1개소, 지역센터 8개소가 지원했으며, 선정평가 절차를 통해 권역센터 1개소, 지역센터 4개소를 신규 심뇌혈관질환센터로 선정했다.

전남 소재 성가롤로병원이 권역센터로 선정됐으며 전북 대자인병원, 부산 인제대학교 부산백병원, 제주 제주한라병원, 충남 천안충무병원이 지역센터로 선정됐다.


기존 지역센터로 지정된 성가롤로병원이 권역센터로 선정됨에 따라 지역센터 1개소 공백이 생겨 추가로 선정해야 한다. 이를 위해 지역센터 미설치 5개 시·도(광주·대구·세종·강원·전남)를 대상으로 추가 공모를 진행할 예정이다.


이중규 공공보건정책관은 "이번 권역·지역심뇌혈관질환센터 추가 지정을 통해 급성기 심뇌혈관질환 최종치료의 지역 내 완결과 더불어 의료접근성이 한층 강화될 것으로 기대된다"라고 밝혔다.




곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

