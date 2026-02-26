횡성군-NH농협은행, 외국인 계절근로자 금융지원 MOU 체결

강원도 횡성군은 26일 군청 군수실에서 NH농협은행 횡성군지부와 '외국인 계절근로자 금융 및 은행 업무지원을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다.

이번 협약은 외국인 계절근로자 프로그램 운영 과정에서의 금융 이용 지원을 보다 체계화·정례화하기 위해 마련됐다. 그동안 양 기관은 계절근로자 계좌 개설 등과 관련해 긴밀히 협조해 왔으나, 제도적 기반을 명확히 하고 지속 가능한 협력 체계를 구축하기 위해 공식 업무협약을 체결하게 됐다.

협약의 주요 내용은 ▲계절근로자 본인 명의 계좌 개설 지원 ▲금융 인센티브 제공 ▲본인 명의 계좌 사용 원칙에 대한 홍보 및 안내 지원 등이다.

양 기관은 이를 통해 계절근로자의 금융 접근성을 높이고 투명한 임금 지급 체계를 정착시키는 데 협력하기로 했다. 특히 최근 사회적 이슈로 제기된 계절근로자 임금체불 등의 문제가 재발하지 않도록 사전 예방에 힘쓰고, 계절근로자의 인권 보호와 함께 고용주의 예기치 못한 피해를 방지하는 데에도 공동으로 노력할 방침이다.

특히 오는 3월 초 외국인 계절근로자 초도 입국 시점부터 본격적인 금융 지원을 추진할 계획이다.

군은 행정적 지원을 강화하고, 농협은행은 계좌 개설 절차 간소화 및 맞춤형 상담을 지원함으로써 현장 중심의 협력 체계를 구축한다는 방침이다.

정순길 농정과장은 "외국인 계절근로자가 안정적으로 근무하고 지역사회에 잘 적응할 수 있도록 행정과 금융기관이 긴밀히 협력하는 것이 중요하다"며 "이번 협약은 상호 지원을 강화해 지역 농업의 인력난 해소와 지역 상생 발전에 도움 될 수 있는 기반이 될 것이다"고 밝혔다.

횡성군과 NH농협은행 횡성군지부는 앞으로도 외국인 계절근로자의 권익 보호와 금융 편의 증진을 위한 지원 방안을 지속해서 확대해 나갈 계획이다.





