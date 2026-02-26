본문 바로가기
대전시, '국민안전체험관 전시체험시설' 2029년 완공

충청취재본부 모석봉기자

입력2026.02.26 13:53

전시체험시설 조성 착수보고회 개최

7개 체험존·35개 시설 조성

조감도(사진=대전시 제공)

대전시가 26일 시청 회의실에서 다양한 재난·안전사고 유형, 이용자 수요, 대전의 지역적 환경을 종합적으로 분석해 최적의 체험 공간 조성을 위한 '전시·체험시설 설계 및 제작·설치 사업 착수보고회'를 개최했다.


이날 대전국민안전체험관 건립자문위원과 설계업체 관계자 등 26명이 참석했다.

오는 2029년 완공을 목표로 추진 중인 대전국민안전체험관은 다양한 재난·안전사고 유형, 이용자 수요, 대전의 지역적 환경을 종합적으로 분석해 최적의 체험 공간 조성을 목표로 한다.


이날 보고회에서는 지난 13일 최종 계약이 체결된 국민안전체험관 전시체험시설 조성 사업에 대한 추진 방향을 설명하고, 설계·제작·설치 등 연도별 주요 공정계획을 공유했다.


위치도(사진=모석봉 기자)

대전국민안전체험관은 과학도시 대전의 특성을 반영한 실험실 안전 특화 체험을 비롯한 생활안전, 자연재난, 어린이안전 등 7개의 체험존으로 구성되며, 총 35개의 전시·체험시설이 조성될 예정이다.

권오봉 안전정책과장은 "대전국민안전체험관은 단순한 전시 공간을 넘어, 시민이 직접 체험하며 재난 대응 역량을 키울 수 있는 핵심 시설이 될 것"이라며 "대전의 특성과 미래 안전 환경을 반영한 대표적인 국민안전체험관이 되도록 하겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
