헤어진 여친 찾아가 폭행·흉기 휘두른 10대, 도주 끝 긴급체포

영남취재본부 이세령기자

입력2026.02.26 13:49

헤어진 여친 찾아가 폭행·흉기 휘두른 10대, 도주 끝 긴급체포
헤어진 여자친구의 집에 찾아가 폭행하고, 함께 있던 지인들에게 흉기를 휘두르고 달아난 10대가 경찰에 붙잡혔다.


경남 진주경찰서는 10대 A 군을 살인미수 및 상해 등의 혐의로 긴급체포해 조사 중이라고 26일 밝혔다.

경찰에 따르면 A 군은 이날 오전 4시 37분께 진주시에 있는 전 여자친구 20대 B 씨의 거주지를 찾았다.


배달 기사로 위장해 들어간 A 군은 B 씨와 말다툼하다 B 씨를 폭행한 혐의를 받는다.


또 B 씨의 집에 있던 여성 C 씨와 실랑이를 벌이다 C 씨에게 흉기를 휘두르고, 때마침 B 씨의 집을 방문한 남성 D 씨와도 몸싸움하다 흉기로 찌르곤 달아난 혐의도 받는다.

B 씨의 지인인 C, D 씨는 복부 등을 다쳐 병원에서 치료받고 있으며 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.


B 씨의 신고를 받고 출동한 경찰은 폐쇄회로(CC)TV 분석 등을 통해 A 군이 범행 직후 택시를 타고 도주한 것을 확인하고 즉시 전국 시·도경찰청에 공조 수사를 요청했다.


이후 추적을 벌여 이날 오전 8시께 청주의 한 고속도로에서 A 군을 검거했다.


경찰은 A 군을 상대로 정확한 범행 경위를 조사한 뒤 A 군에 대해 구속영장을 신청할 방침이다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
