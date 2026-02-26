본문 바로가기
[인사] 동의대학교 인사

영남취재본부 조충현기자

입력2026.02.26 16:06

▲대외부총장 겸 국책사업본부장 겸 RISE사업단장 김성희


▲대학원장 최영현 ▲의료·보건·생활대학장 김남희 ▲동의글로벌대학장 추승우 ▲동의언론사 주간 하상일


▲창업보육센터 소장 김현수 ▲혁신성과관리센터 소장 주성빈 ▲콜라보교육센터 소장 겸 AX교육센터 소장 홍성희 ▲교수학습개발센터 소장 윤승민 ▲한의학연구소장 박신형 ▲의료보건생활연구소장 권해연 ▲조선해양유체성능평가연구소장 박일룡 ▲취·창업연구소장 임환섭 ▲건강기능성소재연구소장 현숙경 ▲학생지원처 부처장 겸 대학일자리플러스센터 부센터장 엄영호 ▲의료·보건·생활대학 부학장 김혜진 ▲동의글로벌대학 부학장 송수진 ▲미래교육원 부원장 정순일 ▲중앙도서관 부관장 박동춘 ▲인문사회과학대학 행정지원실장 김형원 ▲AX교육센터 과장 김수근 ▲학사지원팀 과장 박희환 ▲대학원 행정지원실 과장 윤성호

동의대학교.

동의대학교.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
