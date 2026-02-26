본문 바로가기
WJ코스메틱, 여드름성 피부 집중 케어 '아크니드 5종' 출시

이상현기자

입력2026.02.26 13:20

WJ코스메틱, 여드름성 피부 집중 케어 ‘아크니드 5종’ 출시
WJ원진성형외과의원의 더마 코스메틱 브랜드 WJ코스메틱이 '아크니드 라인 5종'을 출시했다고 밝혔다.


아크니드 라인은 Acne Care + Need = A.Cneed 여드름성 피부 고민을 근본적으로 해결한다는 뜻의 'Acne'와 'Need'의 영문 조합으로 핵심 키워드인 Empty, Calm, Clear의 의미를 담았다. 모공 속 과잉 피지와 유분을 정돈해 트러블 발생 환경을 비우고(Empty), 예민해진 피부를 빠르게 진정시키며(Calm), 트러블 이후 남기 쉬운 흔적까지 투명하게 관리해 피부 밸런스를 회복하도록 돕는다(Clear)는 의미를 담고 있다.

새롭게 출시된 아크니드 라인은 ▲아크니드 블레미쉬 레드 폼클렌저 ▲아크니드 블레미쉬 레드 파인 필링 ▲아크니드 블레미쉬 레드 스팟 솔루션 ▲아크니드 블레미쉬 화이트 에센스 ▲아크니드 블레미쉬 화이트 크림 총 5종으로 구성돼 트러블 단계별 관리가 가능하다. 민감성피부도 사용할 수 있도록 피부자극테스트를 완료하였으며, 전제품이 프랑스 이브 비건(EVE-VEGAN) 인증을 받았다.


특히 실제 피부과에서 사용하는 집중 케어 프로토콜을 바탕으로, 여드름성 피부에 핵심적인 4가지 성분 아크네 콤플렉스 A.C 4-ComplexTM를 조합해 차별화된 효과를 선사해준다. 살리실산 (Salicylic Acid)은 모공 속 각질과 피지관리에 도움을 주며, 트라이에틸시트레이트 (Triethyl Citrate)는 과도한 유분 생성을 조절한다. 여기에 트러블 진정에 효과적인 4-터피네올 (4-Terpineol)과 피부 톤 및 트러블 흔적 케어를 돕는 나이아신아마이드 (Niacinamide)를 더해 여드름성 피부를 다각도로 관리해주는 것이 특징이다.


WJ코스메틱 관계자는 "A.Cneed 5종은 여드름성 피부 완화 기능성을 인정받은 트러블 케어 집중라인으로, 반복적으로 트러블이 생기는 환경 자체를 관리하는 데 초점을 맞췄다"며, "피부 유수분밸런스를 회복하는데 집중해 반복되는 트러블로 고민하고 있는 소비자들에게 실질적인 도움이 되길 바란다"고 전했다.

한편, WJ코스메틱 공식 온라인몰에서는 다양한 프로모션을 진행한다. 자세한 사항은 WJ코스메틱 공식 온라인몰에서 확인할 수 있다.





lshb01@asiae.co.kr
