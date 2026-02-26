대구도시공사－대구안실련 업무협약…안전문화 확산

대구도시개발공사(사장 정명섭)는 26일 본사 회의실에서 (사)대구안전생활실천시민연합(이하 대구안실련)과 '안전문화 확산을 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

이날 협약식에는 정명섭 사장과 노동조합위원장을 비롯한 공사 관계자, 대구안실련 대표 등이 참석해 지역사회 안전문화 정착을 위한 강력한 의지를 다졌다.

이번 협약은 민관 협력을 바탕으로 지역사회에 안전문화를 확산시키고, 선제적인 안전사고 예방 활동을 추진하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 양 기관은 앞으로 안전문화 확산을 위한 공동 캠페인 추진, 안전교육 협력, 공동 안전점검 등 다양한 분야에서 협력을 이어갈 계획이다.

정명섭 사장은 "이번 협약은 민관은 물론 노사가 합심해 안전문화 확산과 안전사고 예방을 위해 힘을 모으는 뜻깊은 출발점"이라며 "앞으로도 지역사회와 소통하며 시민의 안전의식을 높이고, 대구가 더욱 안전한 도시가 될 수 있도록 공기업으로서 책임을 다하겠다"고 밝혔다.





