이병선 속초시장, 개관 앞둔 ‘속초어린이영어도서관’ 현장 점검 나서

속초시, ‘어린이영어도서관’ 3월 말 정식 개관

어린이 영어독서 습관 형성·글로벌 역량 강화 도움 기대

강원도 속초어린이영어도서관이 개관을 한 달여 앞둔 가운데 이병선 속초시장이 26일 현장을 찾아 시설 전반을 직접 살펴보며 공간 구성과 운영 준비 상황 등을 점검했다.

이병선 속초시장이 26일 속초어린이영어도서관을 찾아 시설 전반을 직접 살펴보며 공간 구성과 운영 준비 상황 등을 점검하고 있다. 속초시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 현장 라운딩은 어린이영어도서관의 공간 구성과 운영 준비 상황을 직접 확인하고, 개관 전 미비 사항을 점검하기 위해 마련됐다. 이병선 시장은 칠드런존, 리딩존, 스토리존, 멀티미디어존, 매거진존, 휴게공간 등 주요 시설을 차례로 둘러보며 공간 활용성과 안전성, 이용 편의성 등을 중점적으로 살폈다.

속초어린이영어도서관은 어린이의 영어독서 습관 형성과 글로벌 역량 강화를 목표로 조성된 강원특별자치도 내 최초의 영어 특화 공공도서관이다.

총사업비 58억원을 투입해 교동 1025-2번지 일원에 지상 2층, 연면적 658㎡ 규모로 조성됐다. 현재 내부 인테리어 마무리와 집기 배치를 포함한 개관 준비를 진행하고 있으며 모든 준비가 완료되는 대로 3월 말 정식 개관할 예정이다.

도서관은 단계별 영어자료 제공과 체험형 학습 공간을 통해 어린이가 자연스럽게 영어를 접할 수 있도록 설계됐다. 어린이와 보호자가 함께 이용할 수 있는 가족 중심 공간을 갖추고, 다양한 영어독서 및 체험 프로그램 운영을 통해 지역 아동의 학습 및 문화 성장을 지원할 계획이다.

영어도서관이 개관하면 인근의 청초호유원지 물놀이터와 어린이교통안전체험관 등과 함께 어린이와 가족이 마음 편히 머무를 수 있는 주요 거점으로 발돋움할 것으로 기대된다. 시는 최근 개원한 공공산후조리원과 개관을 앞둔 영어도서관을 필두로 출산과 돌봄 친화 인프라를 더욱 확충하며 '아이 낳고 키우기 좋은 도시' 조성에 한발 더 나아간다는 방침이다.

이병선 속초시장은 "속초어린이영어도서관은 어린이 눈높이에 맞춘 영어 특화 문화공간으로, 지역 교육 환경을 한 단계 끌어올릴 중요한 기반시설"이라며 "개관 전까지 시설과 운영 준비를 철저히 점검해 시민들이 안심하고 이용할 수 있는 도서관으로 조성하겠다"고 말했다.





속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



