"진안의 숨은 매력"… '2026 진안고원길 함께걷기' 시작

진안고원길이 '2026 진안고원길 함께걷기' 프로그램을 시작한다.

이번 프로그램은 2월부터 오는 7월까지 매월 1회 정기적으로 총 6회 개최되며, 첫 걷기 행사는 이달 28일에 시작된다.

진안고원길을 처음 접하는 초보 보행자나 혼자 걷기보다 여럿이 함께 소통하며 걷기를 희망하는 이들을 위해 마련됐다. 회차별 최대 20명 규모의 소규모 인원으로 운영해 참가자들이 동행자들과 보다 친밀하게 교류하며 진안고원길만의 고즈넉한 정취를 충분히 느낄 수 있도록 할 계획이다. 또한 매월 1회씩 이어지는 일정 속에서 계절에 따라 변화하는 진안의 아름다운 사계절을 만끽할 수 있을 것으로 기대된다.

진안고원길 이재현 대표는 "이번 프로그램은 단순히 길을 걷는 것을 넘어 진안의 역사와 자연을 함께 나누며 일상의 활력을 찾는 시간이 될 것"이라며 "회차별 참가 인원이 20명으로 제한된 만큼 관심 있는 분들은 서둘러 신청해 주시길 바란다"고 전했다.

행사 참가 신청과 자세한 일정 확인은 포털사이트에서 '진안고원길'을 검색한 뒤 공식 홈페이지를 통해 가능하며, 홈페이지 내 안내에 따라 신청하면 된다.

한편, 진안고원길은 올해 '함께 걷기'를 비롯해 '이어걷기', '별빛걷기', '달빛걷기' 등 진안고원길의 매력을 느낄 수 있는 다양한 프로그램을 운영할 예정이다.





