2026학년도 초1 예비소집 불참 아동 124명 소재 불명…경찰 수사 중

초등 취학대상아동 32만157명

소재 확인 어려운 124명은 수사 진행

2026학년도 초등학교에 입학하는 취학대상아동 중 124명이 예비소집에 불참하고 소재도 확인되지 않은 것으로 나타났다. 해당 아동에 대해서는 경찰 수사가 진행 중이다.

26일 교육부는 학교·지방자치단체·관할 경찰서가 협력해 취학대상아동의 소재와 안전을 확인한 결과, 올해 취학대상아동 총 32만157명 중 99.9%에 해당하는 32만33명의 소재를 최종 확인했다고 밝혔다. 소재가 확인되지 않은 124명에 대해서는 경찰이 수사 중이다.

124명 중 118명은 해외로 출국한 것으로 파악돼 외교부와 해외 공관을 통해 현지 경찰에 수사를 의뢰했다. 국내에 거주하는 것으로 추정되는 6명에 대해서도 수사가 진행 중이다.

앞서 전국 초등학교는 2025년 12월 16일부터 2026년 1월 30일까지 46일간 취학 대상 아동의 소재와 안전을 확인하기 위해 대면 예비소집을 실시했다.

예비소집에 참석하지 않은 아동에 대해서는 학교와 지자체가 유선·영상통화, 행정정보 공동이용을 통한 출입국 사실 확인, 거주지 방문 등으로 아동의 소재와 안전을 점검했다. 이 과정에서 아동의 소재·안전 확인이 어려운 경우에는 관할 경찰서에 즉시 수사를 의뢰했다.

교육부는 입학일 이후에도 예비소집에 불참한 아동의 소재와 안전을 계속 확인할 예정이다.





오주연 기자 moon170@asiae.co.kr



