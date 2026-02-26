셀트리온, 고용부 '안전보건 상생협력사업' 우수사업장 선정

3년 연속 사업 참여

맞춤형 컨설팅·계절별 안전물품 지원

셀트리온은 고용노동부·한국산업안전보건공단이 주관하는 '2025년 대·중소기업 안전보건 상생협력사업'에서 우수사업장으로 선정됐다고 26일 밝혔다.

대·중소기업 안전보건 상생협력사업은 대기업의 안전보건 관리 역량과 인프라를 활용해 협력업체·지역 중소기업의 안전보건 수준 향상을 지원하는 정부 사업이다.

셀트리온은 2023년부터 사업에 참여해 현장 맞춤형 안전보건 컨설팅과 물품 지원 등을 전개해 왔다. 특히 협력사가 중대재해처벌법 시행 등 강화된 법적 요구사항에 선제적으로 대응할 수 있도록 체계적인 안전보건 관리 시스템 구축을 지원하고 있다.

지난 3년간 셀트리온은 지역 중소기업을 포함한 다수 협력사를 대상으로 ▲위험성평가 ▲안전보건체계 구축 ▲근골격계 질환 예방 ▲3대 사고·8대 위험요인 관리 등 핵심 4개 분야 전문 컨설팅을 실시했다. 또 협력사 및 지역 중소기업 등 11개 업체가 참여하는 '상생협력 협의체'를 구성해 안전보건 실무 지침서를 제작·배포하고 외부 전문가 특별 교육도 운영했다.

정부 사업 대상 외 협력사로도 지원 범위를 넓혔다. 송도 캠퍼스 1공장 인근 부지에 증설 중인 신규 DP 공장 현장 지원 활동이 대표적이다. 지난 여름 폭염과 최근 한파에 대비해 개인 보호용품 지급, 계절 맞춤형 휴게시설 마련, 간식차 운영 등을 진행했다. 셀트리온에 따르면 2025년 전국에서 온열질환 환자가 4300명 이상 발생한 가운데 셀트리온 작업 현장에서는 환자가 한 명도 나오지 않았다.

셀트리온은 올해도 안전보건 상생협력사업에 적극적으로 참여해 지원 활동의 범위를 넓히고 대상 업체 수를 꾸준히 확대해 나갈 방침이다. 셀트리온 관계자는 "지난 3년간 축적한 협력사 맞춤형 지원 노하우가 우수사업장 선정으로 이어졌다"며 "올해도 상생협력의 범위와 규모를 더욱 확대하겠다"고 말했다.





곽민재 기자



