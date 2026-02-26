본문 바로가기
사회
강원도교육청, ‘유·초 이음교육’ 본격 확산…도내 초교 84.3% 참여

이종구기자

입력2026.02.26 10:47

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원교육청, 2026 유·초 이음교육 운영 계획 발표

강원특별자치도교육청은 지난 3년간의 유·초 이음교육 협력체계 구축 성과를 바탕으로, 2026년에는 교육과정 연계의 내실화와 현장 중심 지원 강화를 위한 '2026 유·초 이음교육 운영'을 추진한다고 26일 밝혔다.

강원도교육청 전경.

강원특별자치도교육청은 유·초 이음교육 확대를 위해 시범운영 기관을 단계적으로 확대하고 협력체계를 구축하였다.


2023학년도에 20개 원(교), 2024학년도에 42개 원(교), 2025학년도에 84개 원(교)을 대상으로 운영해 왔다.

2026학년도에는 도내 유치원 324개 원 중, 273개 원이 초등학교 262개교와 협력체계를 구축하여 운영하고, 51개 원이 자체로 이음교육을 운영할 예정이다.


2023년부터 꾸준히 이음교육 설명회, 사례나눔회, 컨설팅 등을 운영하여 이음교육의 중요성을 알리고 실행력을 제고한 결과, 2026년에는 도내 초등학교의 84.3%의 협력이 이루어지는 성과를 얻었다.


강원특별자치도교육청의 2026년 이음교육은 △지역·기관의 실정에 맞는 운영 계획 수립 △유·초 이음교육 편성유형을 통합 또는 병행 운영 △유치원과 초등학교 교원의 학습공동체 운영, 연수, 사례 나눔을 통한 역량강화 △보호자 교육 및 홍보 △유아의 변화, 학부모·교원의 인식 변화 및 만족도 모니터링 등의 운영 평가 등으로 운영한다.

탁진원 유초등교육과장은 "2026년 이음교육은 단순한 교육과정 연결을 넘어, 유아의 성장을 중심에 둔 실질적 연계교육으로 발전할 것"이라며 "현장과 함께 만들어가는 지속 가능한 이음교육 체계를 구축하겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
