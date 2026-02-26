본문 바로가기
포천시, 2026년 '맘튼튼 축산물 꾸러미 지원사업' 추진

이종구기자

입력2026.02.26 10:43

경기 포천시는 임산부와 출산가정의 건강 증진과 지역 축산농가의 상생 발전을 도모하기 위해 '2026년 맘튼튼 축산물 꾸러미 지원사업'을 추진한다.

포천시청 전경. 포천시 제공

이번 사업은 산모를 대상으로, 영양 보충과 산후 건강 회복을 지원하기 위해 한우와 돼지고기 등 1인당 10만원 상당의 축산물 꾸러미를 제공하는 내용이다.


지원 대상은 신청일 기준 2026년에 출산하고 포천시에 자녀의 출생신고를 완료한 산모다. 신청은 경기민원24를 통한 온라인 접수 또는 주소지 읍면동 행정복지센터 방문을 통해 할 수 있다.

포천시 관계자는 "맘튼튼 축산물 꾸러미 지원사업은 출산가정에 실질적인 도움을 제공하는 동시에 관내 축산농가의 소득 안정과 판로 확대를 함께 도모하는 상생형 맞춤 정책"이라며 "앞으로도 아이 낳고 키우기 좋은 도시 환경을 조성하는 한편, 지역 농가와 동반 성장할 수 있는 출산·양육 지원 정책을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.


포천시는 이번 사업이 산모의 건강 증진에 기여하는 것은 물론, 지역에서 생산·유통되는 축산물 소비를 촉진해 관내 축산농가의 경영 안정과 지역경제 활성화에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있다.




포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
