코레일, ITX-청춘 '자유석 셀프 체크인' 서비스

대전=정일웅기자

입력2026.02.26 10:30

자유석 셀프 체크인 서비스가 ITX-청춘에서도 제공된다. 셀프 체크인은 자유석 승객이 좌석 QR코드를 스마트폰으로 스캔해 스스로 검표하는 방식으로 이뤄진다. 승무원의 검표 없이 열차를 이용할 수 있다.


한국철도공사(코레일)는 이달 27일부터 KTX와 ITX-새마을 열차에서만 가능했던 셀프 체크인 서비스를 용산~춘천 구간의 ITX-청춘에도 확대 운영한다고 26일 밝혔다.

ITX-청춘 자유석 셀프 체크인 이용법. 한국철도공사

ITX-청춘 자유석 셀프 체크인 이용법. 한국철도공사

셀프 체크인은 '코레일톡' 모바일앱 '승차권 확인' 메뉴에서 이용할 수 있다. 승객이 소지한 정기승차권 또는 자유석 승차권을 선택한 후 설프 체크인 버튼을 누르면 자동으로 카메라가 실행되고 이때 QR코드를 촬영하는 것으로 서비스를 이용할 수 있다.


단 이 서비스를 이용하려면 코레일톡 앱이 최신 버전으로 업데이트돼 있어야 한다. 서비스 이용에 관한 기타 자세한 내용은 코레일톡 공지사항과 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.


코레일은 그간 역 창구와 자동발매기에서만 구매할 수 있던 ITX-청춘 자유석과 입석 승차권을 코레일톡에서도 구매할 수 있게 시스템을 개선한다.

최은주 코레일 광역철도본부장은 "서비스 확대와 개선으로 ITX-청춘 자유석 고객이 편리하게 열차를 이용할 수 있길 기대한다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
