15만 열기 극장서 잇는다…CGV, 제로베이스원 서울 앙코르 생중계

다음 달 14일 오후 6시 용산·서면 등 전국 주요 상영관서 실시간 송출

26일 오후 5시부터 모바일 앱 예매…관람객 전원에 단체 엽서 증정

CGV는 다음 달 14일 오후 6시 제로베이스원의 월드투어 앙코르 서울 무대를 전국 주요 상영관에서 생중계한다고 26일 밝혔다.

이 공연은 다음 달 13일부터 사흘간 서울 올림픽체조경기장(KSPO DOME)에서 열린다. 지난해 관객 15만 명을 동원한 월드 투어의 대미를 장식하는 무대다.

CGV는 지난 19일 일본 요코하마에서 열린 가나가와 앙코르 공연도 극장에서 생중계했다. 이번 생중계는 CGV 용산아이파크몰, 영등포타임스퀘어, 서면 등 전국 주요 지점에서 상영한다.

예매는 26일 오후 5시부터 CGV 모바일 애플리케이션에서 진행한다. 관람하는 모든 관객에게 제로베이스원 9인 단체 엽서를 증정한다.

전정현 CGV 콘텐츠운영팀장은 "팬들에게 의미 있는 순간을 남기도록 최적의 관람 환경을 제공하겠다"고 말했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>