본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

[속보]공정위, '입찰 담합 의혹' 4개 교복 제조사·전국 40개 대리점 현장조사 착수

세종=조유진기자

입력2026.02.26 09:58

수정2026.02.26 09:59

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[속보]공정위, '입찰 담합 의혹' 4개 교복 제조사·전국 40개 대리점 현장조사 착수
AD
원본보기 아이콘




세종=조유진 기자 tint@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"천재적, 애플이 따라해야"…외신 극찬한 갤S26 '프라이버시 디스플레이' "천재적, 애플이 따라해야"…외신 극찬한 갤S26 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

하루 피자만 1만2000조각…'에베레스트 7배' 접시 먹어 치웠다

'125억' 쌓아두고 "센 만큼 성과급 가져가라"…7000명에 통 크게 쐈다

한국에서 돈 쓸어 담더니…'연봉 10억, 주식 보상 21.4억' 파격 대우

"여권 재발급 이번 달 안에 꼭 해야"…20년 만에 오르는 수수료, 얼마인가 봤더니

"제미나이 믿어도 돼?" AI 따라 3100만원 투자했더니

이재용 회장 주식재산 40조 육박…현대차 정몽구·정의선 부자도 20조 돌파

세계 부채 348조달러 사상 최대…국방비·AI 투자 확대 영향

새로운 이슈 보기