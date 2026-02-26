본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

삼척시, 임원해역 생태환경 복원 ‘바다숲 조성사업’ 추진

이종구기자

입력2026.02.26 09:40

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

강원도 삼척시는 해양수산부 '2026년 바다숲 조성사업'에 선정되면서 올해부터 사업을 추진한다.

바다숲 조성. 삼척시 제공

바다숲 조성. 삼척시 제공

AD
원본보기 아이콘

최근 동해바다는 '바다사막화' 또는 '백화현상'이라고 불리는 '갯녹음' 현상의 확산으로 인해 어·패류의 산란·서식장이 훼손되고, 해양생태계가 파괴되어 지역 어업의 생존기반이 흔들리는 지경에 이르렀다.


이에 시는 갯녹음 현상을 해소하고, 연안 생태환경을 복원함으로써 수산자원의 지속가능한 이용기반을 마련하기 위해 바다숲 조성사업을 실시한다.

이번 사업은 원덕읍 임원 해역에 2026년부터 2029년까지 4년간 단계적으로 총 11억9200만원(국비 9억5300만원, 지방비 2억3900만원)을 투입해 추진한다. 올해는 9억1000만원을 투입해 해조류가 뿌리내릴 수 있도록 암반의 부착기질을 개선하고, 해조류의 직간접 이식과 포자 확산을 통해 생태 기반을 조성한다. 이후에는 조식동물을 직접 구제하고, 지속적인 모니터링과 사후관리를 통해 사업효과를 극대화한다.

바다숲 조성. 삼척시 제공

바다숲 조성. 삼척시 제공

원본보기 아이콘

삼척시 관계자는 "이번 바다숲 조성사업과 더불어 다양하고 연속적인 수산자원조성사업을 통해 어족자원 회복은 물론, 어촌경제 활성화와 일자리 창출 등 사업효과의 극대화를 위해 최선을 다하겠다"고 전했다.





삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"천재적, 애플이 따라해야"…외신 극찬한 갤S26 '프라이버시 디스플레이' "천재적, 애플이 따라해야"…외신 극찬한 갤S26 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

하루 피자만 1만2000조각…'에베레스트 7배' 접시 먹어 치웠다

'125억' 쌓아두고 "센 만큼 성과급 가져가라"…7000명에 통 크게 쐈다

한국에서 돈 쓸어 담더니…'연봉 10억, 주식 보상 21.4억' 파격 대우

"여권 재발급 이번 달 안에 꼭 해야"…20년 만에 오르는 수수료, 얼마인가 봤더니

"제미나이 믿어도 돼?" AI 따라 3100만원 투자했더니

이재용 회장 주식재산 40조 육박…현대차 정몽구·정의선 부자도 20조 돌파

세계 부채 348조달러 사상 최대…국방비·AI 투자 확대 영향

새로운 이슈 보기