광동제약, 이승재 생산본부장 선임

박정연기자

입력2026.02.26 09:29

한국애보트·휴메딕스 등 국내외 주요 제약사 거친 품질·생산관리 전문가

광동제약은 이승재 상무를 신임 생산본부장으로 선임했다고 26일 밝혔다.

광동제약은 이번 인사가 내부 인재를 중용해 조직 안정성을 높이고 생산 공정 전반의 연속성을 강화하기 위한 조치라고 설명했다. 이 본부장은 생산관리 시스템 고도화와 전 제품군의 안정적 공급 체계 구축에 주력할 계획이다.


이 본부장은 중앙대 약학대학에서 학사와 석사를 취득했다. 동화약품 연구원을 시작으로 한국애보트와 휴메딕스 등 국내외 제약사에서 품질보증 총괄을 맡아 의약품 제조와 품질관리 분야 경험을 쌓았다.

광동제약 관계자는 "이 본부장은 폭넓은 현장 경험을 바탕으로 제조 공정 효율과 품질 경쟁력 제고를 주도할 것으로 기대한다"고 밝혔다,





박정연 기자 jy@asiae.co.kr
