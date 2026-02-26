예탁원, '2026년 정기주총 전자투표 지원반' 출범

한국예탁결제원은 전날 '2026년 정기주총 전자투표 지원반' 출범식을 개최했다고 26일 밝혔다.

이인석 상임이사(왼쪽부터), 이순호 사장, 이재철 전자등록본부장 등이 25일 서울사옥에서 기념사진을 찍고 있다.

지원반은 다음 달 3일까지 발행회사와 주주가 예탁결제원 전자투표시스템(K-VOTE)을 이용하는 데 필요한 실무처리와 고객 문의에 대응하기 위해 운영된다.

지원반은 전담 조직체계와 그간 축적한 전자의결권 업무 경험과 역량을 결합하여 고객 유형별 맞춤형 서비스 등 전자투표 이용 편의 확보에 최선을 다할 계획이다.

이순호 사장은 "주주가치 제고 통한 자본시장 활성화 정책 목표 지원을 위한 예탁결제원 전자의결권 인프라 역할이 어느 때보다 주목받는 상황"이라며 "발행회사와 주주 모두가 만족하고 신뢰할 수 있는 서비스 제공에 부족함이 없도록 최선을 다해 줄 것"을 당부했다.





