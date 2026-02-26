본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기타

예탁원, '2026년 정기주총 전자투표 지원반' 출범

임춘한기자

입력2026.02.26 09:28

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국예탁결제원은 전날 '2026년 정기주총 전자투표 지원반' 출범식을 개최했다고 26일 밝혔다.


이인석 상임이사(왼쪽부터), 이순호 사장, 이재철 전자등록본부장 등이 25일 서울사옥에서 기념사진을 찍고 있다. 한국예탁결제원

이인석 상임이사(왼쪽부터), 이순호 사장, 이재철 전자등록본부장 등이 25일 서울사옥에서 기념사진을 찍고 있다. 한국예탁결제원

AD
원본보기 아이콘

지원반은 다음 달 3일까지 발행회사와 주주가 예탁결제원 전자투표시스템(K-VOTE)을 이용하는 데 필요한 실무처리와 고객 문의에 대응하기 위해 운영된다.

지원반은 전담 조직체계와 그간 축적한 전자의결권 업무 경험과 역량을 결합하여 고객 유형별 맞춤형 서비스 등 전자투표 이용 편의 확보에 최선을 다할 계획이다.


이순호 사장은 "주주가치 제고 통한 자본시장 활성화 정책 목표 지원을 위한 예탁결제원 전자의결권 인프라 역할이 어느 때보다 주목받는 상황"이라며 "발행회사와 주주 모두가 만족하고 신뢰할 수 있는 서비스 제공에 부족함이 없도록 최선을 다해 줄 것"을 당부했다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한국에서 돈 쓸어 담더니…'연봉 10억, 주식 보상 21.4억' 파격 대우 한국에서 돈 쓸어 담더니…'연봉 10억, 주식 보상 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

하루 피자만 1만2000조각…'에베레스트 7배' 접시 먹어 치웠다

'125억' 쌓아두고 "센 만큼 성과급 가져가라"…7000명에 통 크게 쐈다

한국에서 돈 쓸어 담더니…'연봉 10억, 주식 보상 21.4억' 파격 대우

"여보! 한국이 준 장갑 봐"…브라질 대통령도 놀란 靑 의전

中 로봇 청소기 해킹하자…내 집 안 영상·목소리가 쏟아졌다

이재용 회장 주식재산 40조 육박…현대차 정몽구·정의선 부자도 20조 돌파

"부동산 쳐다보기도 어려워"…'이번엔 다르다' 관가서 퍼지는 확신 기류

새로운 이슈 보기