본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

금융

신보, 대구 전략산업 중소기업에 380억 우대보증

이은주기자

입력2026.02.26 09:24

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

신용보증기금은 26일 대구광역시, 아이엠뱅크와 '대구광역시 지역전략산업 영위 중소기업 육성 금융지원 업무협약'을 체결했다고 밝혔다. 대구 지역 전략산업 발굴·육성과 신산업 생태계 조성, 수출 활성화 등을 통해 지역 경제 활력을 높이기 위해 민·관·공이 공동 추진에 나선 것이다.

신보, 대구 전략산업 중소기업에 380억 우대보증
AD
원본보기 아이콘

협약에 따라 아이엠뱅크는 신보에 총 15억원을 출연한다. 세부적으로 특별출연금 12억원과 보증료 지원금 3억원이다. 신보는 이를 재원으로 총 380억원 규모의 협약보증을 공급할 계획이다. 대구시는 참여 기업에 2년간 연 1.7%포인트(p)의 이차보전을 지원해 금융비용을 낮춘다. 지원 대상은 대구시 추천을 받은 중소기업 가운데 ▲지역주력산업 영위기업 ▲신성장동력산업 영위기업 ▲수출기업 등이다.


신보는 특별출연 협약보증을 통해 3년간 보증비율 100%를 적용하고 보증료는 0.2%p 차감한다. 보증료 지원 협약보증의 경우 3년간 0.5%p의 보증료를 지원해 기업의 부담을 완화한다. 신보는 지난해 12월에도 아이엠뱅크와 '지역경제 활성화를 위한 생산적 금융지원 패키지 업무협약'을 체결하는 등 지역 내 성장사다리 구축을 위한 금융지원을 강화한 바 있다고 설명했다. 신보 관계자는 "이번 협약으로 대구 소재 지역전략산업 영위 중소기업이 지역 산업의 핵심 성장동력으로 성장하길 기대한다"며 "지자체·금융기관과 협력을 강화해 수요자 중심 금융지원을 확대하고 지역 균형발전에 기여하겠다"고 말했다.





이은주 기자 golden@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한국에서 돈 쓸어 담더니…'연봉 10억, 주식 보상 21.4억' 파격 대우 한국에서 돈 쓸어 담더니…'연봉 10억, 주식 보상 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

하루 피자만 1만2000조각…'에베레스트 7배' 접시 먹어 치웠다

'125억' 쌓아두고 "센 만큼 성과급 가져가라"…7000명에 통 크게 쐈다

한국에서 돈 쓸어 담더니…'연봉 10억, 주식 보상 21.4억' 파격 대우

"여보! 한국이 준 장갑 봐"…브라질 대통령도 놀란 靑 의전

中 로봇 청소기 해킹하자…내 집 안 영상·목소리가 쏟아졌다

이재용 회장 주식재산 40조 육박…현대차 정몽구·정의선 부자도 20조 돌파

"부동산 쳐다보기도 어려워"…'이번엔 다르다' 관가서 퍼지는 확신 기류

새로운 이슈 보기