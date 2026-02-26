본문 바로가기
"주식하는 법 알려줄게" 한국투자증권, 전남대서 캠퍼스 투어

조슬기나기자

입력2026.02.26 09:22

한국투자증권은 지난 25일 전남대학교에서 대학생을 위한 찾아가는 투자교육 프로그램 '한투 캠퍼스 투어'를 진행했다고 26일 밝혔다.


한투 캠퍼스 투어는 미래 경제의 주역인 대학생들에게 올바른 투자 관념을 심어주고 실질적인 투자 역량을 강화하기 위해 마련된 유스(Youth) 마케팅 프로그램이다. 단순한 이론 전달에서 벗어나 디지털 투자 환경에 최적화된 실전 콘텐츠를 제공하고, 학생들과의 실시간 피드백을 통한 양방향 소통을 강화하는 데 중점을 뒀다.

"주식하는 법 알려줄게" 한국투자증권, 전남대서 캠퍼스 투어
원본보기 아이콘

이번 전남대 프로그램에서는 한국투자증권 모바일 애플리케이션을 활용한 주식 매매 기법과 차트 분석 기초, 퀀트 투자를 위한 오픈 API 활용법 등 실전 투자를 돕는 전문 강의가 진행됐다. 또한 대학생 모의투자대회와 서포터즈 프로그램 등 학생들이 자본시장을 직접 경험하며 실무적인 역량을 쌓을 기회도 소개됐다.

김도현 한국투자증권 개인고객그룹장은 "한투 캠퍼스 투어는 대학생들이 금융을 보다 쉽고 실용적으로 접하며 올바른 투자 가치관을 정립할 수 있도록 돕는 소통의 장"이라며, "앞으로도 전국 주요 대학을 직접 찾아가 미래 투자 세대의 성장을 지원하고 유대감을 지속적으로 강화해 나갈 것"이라고 말했다.


한편 한국투자증권은 전국대학생투자동아리연합회(UIC)를 비롯한 대학생 투자 커뮤니티와의 협력을 강화하며 미래 고객 기반을 적극적으로 확대하고 있다. 또한 대학생 모의투자대회와 서포터즈 운영 등 다각적인 활동을 통해 청년들의 금융 문해력을 높이는 데 앞장서고 있다.




조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
