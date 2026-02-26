본문 바로가기
자생한방병원 광복회와 맞손…독립유공자 후손 장학·의료 지원

박정연기자

입력2026.02.26 09:21

후손 105명에 2억2000만원 규모 지원 추진

자생한방병원이 광복회와 함께 독립유공자 후손을 위한 장학 및 의료지원 사업에 나선다.

신민식 자생의료재단 사회공헌위원장(오른쪽)과 이종찬 광복회장이 서명한 협약서를 주고받고 있다. 자생한방병원

신민식 자생의료재단 사회공헌위원장(오른쪽)과 이종찬 광복회장이 서명한 협약서를 주고받고 있다. 자생한방병원

자생의료재단은 25일 서울 여의도 광복회관에서 광복회와 '독립유공자 후손 장학 및 의료지원 사업' 업무협약(MOU)을 체결했다고 26일 밝혔다. 협약식에는 신민식 자생의료재단 사회공헌위원장과 이종찬 광복회장 등이 참석했다.


두 기관은 독립유공자의 공헌을 기리고 후손들의 교육 환경과 건강 증진을 지원한다는 방침이다. 대상자는 광복회 추천을 거쳐 자격 검증 후 다음 달 선정된다.

지원 규모는 장학금 5명에게 각 400만원씩 총 2000만원이다. 의료지원은 100명을 대상으로 1인당 200만원 한도 내에서 진행된다. 총 지원 규모는 약 2억2000만원이다. 대상자는 전국 21개 자생한방병원·병의원에서 진료와 처방을 받을 수 있다.


국가보훈부가 2021년 보훈대상자 가구의 소득 수준을 추정한 결과 전체의 46.3%가 중위소득 30% 미만으로 나타났다. 경제적 지원 필요성이 크다는 지적이 나온다.


이번 사업 배경에는 자생한방병원 설립자 신준식 박사의 부친이자 독립유공자인 신광렬 선생의 영향이 작용한 것으로 알려졌다. 신광렬 선생은 항일운동으로 서대문형무소에서 옥고를 치른 뒤 독립운동가 치료 활동을 이어갔다.

자생의료재단은 그동안 보훈 관련 사회공헌 사업을 지속해 왔다. 여성 독립운동가와 숨은 독립영웅을 주제로 한 콘텐츠 공모전과 유공자 가족 생활 지원 사업 등을 추진했다. 이러한 공로로 최근 국가보훈부 주최 '제25회 보훈문화상'을 수상했다.


박병모 자생의료재단 이사장은 "독립유공자와 후손에 대한 예우는 사회가 실천해야 할 책무"라며 "교육과 의료지원을 통해 안정적인 일상에 보탬이 되길 기대한다"고 밝혔다,





박정연 기자 jy@asiae.co.kr
