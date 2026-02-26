본문 바로가기
BNK부산은행, ‘BNK가치성장예금’ 특판 실시

이승형기자

입력2026.02.26 09:13

BNK부산은행은 생산적 금융 활성화와 지역 상생 성장을 지원하기 위해 'BNK가치성장 정기예금' 특별판매를 실시한다고 26일 밝혔다.


BNK부산은행, 'BNK가치성장예금' 특판 실시
이번 특별판매는 생산적 금융을 통해 지역과 함께 성장하기 위해 마련된 정기예금 상품으로 총 5000억원 한도로 오는 8월 말까지 판매된다.

'BNK가치성장 정기예금'의 가입기간은 12개월이며 기본이율 2.20%에 가치성장 참여 우대이율 0.40%포인트를 더해 연 2.60% 금리가 적용된다. 가입 대상은 제한이 없으며 가입금액은 최소 1000만원 이상 최대 10억원까지 가능하다.


해당 상품은 영업점 창구를 통해 가입이 가능하며 향후 모바일뱅킹 및 인터넷뱅킹까지 판매채널을 확대할 예정이다.


특히 이번 상품은 판매 한도의 0.2%에 해당하는 10억원을 보증기관에 특별 출연해 지역 기업에 총 1000억원 규모의 생산적 금융 공급 확대를 지원할 계획이다.

김영준 부산은행 기업고객그룹장은 "BNK가치성장 정기예금은 예금 가입을 통해 지역과 함께 성장하는 의미를 담은 상품"이라며 "앞으로도 지역 시민과 기업이 함께 성장할 수 있는 금융 상품을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr
