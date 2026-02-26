BNK부산은행, ‘BNK가치성장예금’ 특판 실시

BNK부산은행은 생산적 금융 활성화와 지역 상생 성장을 지원하기 위해 'BNK가치성장 정기예금' 특별판매를 실시한다고 26일 밝혔다.

이번 특별판매는 생산적 금융을 통해 지역과 함께 성장하기 위해 마련된 정기예금 상품으로 총 5000억원 한도로 오는 8월 말까지 판매된다.

'BNK가치성장 정기예금'의 가입기간은 12개월이며 기본이율 2.20%에 가치성장 참여 우대이율 0.40%포인트를 더해 연 2.60% 금리가 적용된다. 가입 대상은 제한이 없으며 가입금액은 최소 1000만원 이상 최대 10억원까지 가능하다.

해당 상품은 영업점 창구를 통해 가입이 가능하며 향후 모바일뱅킹 및 인터넷뱅킹까지 판매채널을 확대할 예정이다.

특히 이번 상품은 판매 한도의 0.2%에 해당하는 10억원을 보증기관에 특별 출연해 지역 기업에 총 1000억원 규모의 생산적 금융 공급 확대를 지원할 계획이다.

김영준 부산은행 기업고객그룹장은 "BNK가치성장 정기예금은 예금 가입을 통해 지역과 함께 성장하는 의미를 담은 상품"이라며 "앞으로도 지역 시민과 기업이 함께 성장할 수 있는 금융 상품을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr



