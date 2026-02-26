[오늘의신상]비레디, '오일캡처 올인원 로션' 출시…"사용 후 유분 25%↓"

지성·복합성 남성 피부에 즉각 개선 효과

아모레퍼시픽 남성 화장품 브랜드 비레디(B.READY)가 피지 과다와 속당김을 동시에 관리할 수 있는 신제품 '오일캡처 올인원 로션'을 출시한다고 26일 밝혔다.

이번 신제품은 남성 주요 피부 고민이 유분과 번들거림에 집중돼 있다는 점에 착안해, 과도한 유분은 잡고 필요한 수분은 채우는 데 집중해 개발됐다. '오일캡처 올인원 로션'은 피부 겉은 보송하면서도 피부 속은 촉촉하게 채워주는 '겉보속촉' 사용감을 구현한 것이 특징이다.

비레디, 오일캡처 올인원 로션. 아모레퍼시픽

'오일캡처 올인원 로션'은 징크 미네랄 성분과 천연 미네랄 성분을 배합해 과다 피지를 억제하고 번들거림을 효과적으로 흡수하도록 설계됐다. 인체적용시험 결과, 사용 직후 피부 유분량이 평균 25% 감소한 것으로 나타났으며, 피부 표면의 끈적임을 최소화해 지성·복합성 피부에 특히 적합하다.

피지 케어와 함께 수분 공급 기능도 강화했다. 극저분자 나노 히알루론산과 9중 히알루론산을 결합한 복합체가 피부 깊숙이 수분을 전달해, 사용 직후 피부 수분량이 27% 증가하는 것으로 검증됐다. 끈적임 없이 촉촉함이 유지되는 텍스처로 세안 직후의 산뜻한 컨디션을 유지할 수 있다.

또한 녹차, 포스트바이오틱스, 시카 성분을 조합한 '3중 진정 포뮬러'를 적용해 외부 자극으로 예민해진 피부와 모공 부위를 빠르게 진정시켜준다. 논코메도제닉 테스트도 완료해 여드름성 피부도 부담 없이 사용할 수 있다.

비레디는 2023년 국내 최초로 '커버 로션' 카테고리를 선보인 이후 남성 뷰티 시장에서 빠르게 존재감을 확장해왔다. 이번 신제품은 메이크업을 넘어, 남성 스킨케어 입문자를 위한 실질적 케어 솔루션으로 라인업을 확장한 데 의미가 있다.

비레디 관계자는 "피지와 번들거림, 속당김을 동시에 겪는 남성 피부의 특성을 반영해 유분 케어와 속보습 기능을 하나로 결합한 올인원 제품"이라며 "끈적임 없이 산뜻한 사용감을 원하는 남성 소비자에게 높은 만족도를 제공할 것"이라고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



