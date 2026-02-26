본문 바로가기
3D로 깨어난 신라 유물…경주연구소, 영상 스물다섯 편 연재

이종길기자

입력2026.02.26 09:06

26일 '금동이불병좌상' 시작으로 순차 공개
숏폼 스물세 편 격주 목요일마다 편성
6·11월엔 롱폼으로 심층 가치 조명

3D로 깨어난 신라 유물…경주연구소, 영상 스물다섯 편 연재
국립경주문화유산연구소는 연말까지 신라 유물을 3차원(3D) 입체로 촬영한 영상 콘텐츠 스물다섯 편을 유튜브와 인스타그램에 차례로 공개한다고 26일 밝혔다.


숏폼인 '신라보기' 스물세 편과 심층 해설을 담은 롱폼 '신라 더보기' 두 편이다. 이날 처음 선보이는 콘텐츠는 숏폼 '금동이불병좌상'이다. 두 부처가 나란히 앉은 형태의 불상으로, 주로 발해에서 성행해 신라 유적에서는 거의 나오지 않는다. 연구소는 황룡사 발굴 50주년을 맞아 이 유물의 학술 가치를 영상으로 입증한다.

이어지는 숏폼은 격주 목요일마다 시청자를 찾아간다. 특정 주제를 파고드는 롱폼은 6월과 11월에 각각 한 편씩 편성한다. '황룡사 목탑지 출토 유물'과 '황룡사지 출토 기와'를 각각 집중적으로 조명한다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

