본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

사건사고

반포대교서 포르쉐 추락…경찰, 운전자 마약혐의 체포

박호수기자

입력2026.02.26 09:09

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

차량서 약물 다량 발견

서울 반포대교를 주행하다 다리 밑 한강 둔치로 추락한 포르쉐 30대 여성 운전자가 경찰에 붙잡혔다.

서울 반포대교에서 한강 둔치로 추락한 포르쉐 차량의 모습. 연합뉴스

서울 반포대교에서 한강 둔치로 추락한 포르쉐 차량의 모습. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

서울 용산경찰서는 마약류관리법 위반 및 도로교통법상 약물운전 혐의로 30대 여성 A씨를 긴급체포했다고 26일 밝혔다.


A씨는 전날 오후 8시44분께 검은색 포르쉐 차량을 몰고 반포대교를 달리던 중 난간을 넘어 잠수교 인근 한강 둔치로 떨어졌다. 이 사고로 A씨는 타박상을 입고 병원으로 이송됐다. 추락 당시 포르쉐가 덮친 벤츠 운전자 40대 남성도 경상을 입어 치료를 받았다.

경찰은 사고 현장 수습 과정에서 A씨의 차량 내부와 주변에서 프로포폴 빈 병과 약물이 들어있는 일회용 주사기 등을 다수 확보했다.


경찰은 병원에서 치료를 마친 A씨를 상대로 정확한 사고 경위와 약물 입수 경로 등을 조사한 뒤, 구속영장 신청 여부를 검토할 방침이다.




박호수 기자 lake@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

일본 대신 한국 올 줄 알았는데…'춘절 특수' 中관광객 25만명 우르르 몰린 곳 일본 대신 한국 올 줄 알았는데…'춘절 특수' 中관... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

하루 피자만 1만2000조각…'에베레스트 7배' 접시 먹어 치웠다

'125억' 쌓아두고 "센 만큼 성과급 가져가라"…7000명에 통 크게 쐈다

한국에서 돈 쓸어 담더니…'연봉 10억, 주식 보상 21.4억' 파격 대우

"여보! 한국이 준 장갑 봐"…브라질 대통령도 놀란 靑 의전

中 로봇 청소기 해킹하자…내 집 안 영상·목소리가 쏟아졌다

이재용 회장 주식재산 40조 육박…현대차 정몽구·정의선 부자도 20조 돌파

"부동산 쳐다보기도 어려워"…'이번엔 다르다' 관가서 퍼지는 확신 기류

새로운 이슈 보기