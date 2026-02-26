반포대교서 포르쉐 추락…경찰, 운전자 마약혐의 체포

차량서 약물 다량 발견

서울 반포대교를 주행하다 다리 밑 한강 둔치로 추락한 포르쉐 30대 여성 운전자가 경찰에 붙잡혔다.

서울 반포대교에서 한강 둔치로 추락한 포르쉐 차량의 모습. 연합뉴스

서울 용산경찰서는 마약류관리법 위반 및 도로교통법상 약물운전 혐의로 30대 여성 A씨를 긴급체포했다고 26일 밝혔다.

A씨는 전날 오후 8시44분께 검은색 포르쉐 차량을 몰고 반포대교를 달리던 중 난간을 넘어 잠수교 인근 한강 둔치로 떨어졌다. 이 사고로 A씨는 타박상을 입고 병원으로 이송됐다. 추락 당시 포르쉐가 덮친 벤츠 운전자 40대 남성도 경상을 입어 치료를 받았다.

경찰은 사고 현장 수습 과정에서 A씨의 차량 내부와 주변에서 프로포폴 빈 병과 약물이 들어있는 일회용 주사기 등을 다수 확보했다.

경찰은 병원에서 치료를 마친 A씨를 상대로 정확한 사고 경위와 약물 입수 경로 등을 조사한 뒤, 구속영장 신청 여부를 검토할 방침이다.





