강릉시, 임업직불금 신청 접수…올해부터 '모바일 간편 신청' 도입

강원도 강릉시는 2026년도 임업·산림 공익직불금(이하"임업직불금") 등록 신청을 오는 3월 4일부터 4월 30일까지 접수한다고 26일 밝혔다.

강릉시, 2026년 임업·산림 공익직접지불금 접수 홍보물. 강릉시 제공

임업직불금은 산림의 공익적 기능을 증진하고 임업인의 소득 안정을 도모하기 위한 제도로, 임산물 생산업이나 육림업에 종사하는 임업인과 농업법인을 대상으로 지급된다.

특히 올해는 임업인의 편의를 높이기 위해 '간편 신청' 제도를 새롭게 도입했다. 간편 신청은 모바일(문자, 카카오톡)을 통해 별도의 방문 없이 신청할 수 있으며 기간은 3월 4일부터 31일까지 있다. 온라인 신청은 '임업-in 통합 포털'에서 4월 30일까지 할 수 있다.

한편, 방문 신청은 4월 1일부터 4일 30일까지 산지 소재지 읍면동 주민센터에서 접수한다. 신청 대상자는 신청 기간 내에 필요한 서류를 갖춰 신청해야 한다.

최준광 산림과장은 "올해 새롭게 시행되는 간편 신청 제도를 포함해 비대면 신청이 확대되는 만큼 많은 임업인이 편리하게 직불금을 신청할 수 있을 것으로 기대한다"며 "신청 기간을 놓치지 않도록 적극적인 참여를 당부드린다"고 말했다.





강릉=이종구 기자



