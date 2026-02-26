본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

강릉시, 임업직불금 신청 접수…올해부터 '모바일 간편 신청' 도입

이종구기자

입력2026.02.26 09:03

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

시, 3월 4일부터 4월 30일까지
‘간편신청’ 도입으로 비대면 신청

강원도 강릉시는 2026년도 임업·산림 공익직불금(이하"임업직불금") 등록 신청을 오는 3월 4일부터 4월 30일까지 접수한다고 26일 밝혔다.

강릉시, 2026년 임업·산림 공익직접지불금 접수 홍보물. 강릉시 제공

강릉시, 2026년 임업·산림 공익직접지불금 접수 홍보물. 강릉시 제공

AD
원본보기 아이콘

임업직불금은 산림의 공익적 기능을 증진하고 임업인의 소득 안정을 도모하기 위한 제도로, 임산물 생산업이나 육림업에 종사하는 임업인과 농업법인을 대상으로 지급된다.


특히 올해는 임업인의 편의를 높이기 위해 '간편 신청' 제도를 새롭게 도입했다. 간편 신청은 모바일(문자, 카카오톡)을 통해 별도의 방문 없이 신청할 수 있으며 기간은 3월 4일부터 31일까지 있다. 온라인 신청은 '임업-in 통합 포털'에서 4월 30일까지 할 수 있다.

한편, 방문 신청은 4월 1일부터 4일 30일까지 산지 소재지 읍면동 주민센터에서 접수한다. 신청 대상자는 신청 기간 내에 필요한 서류를 갖춰 신청해야 한다.


최준광 산림과장은 "올해 새롭게 시행되는 간편 신청 제도를 포함해 비대면 신청이 확대되는 만큼 많은 임업인이 편리하게 직불금을 신청할 수 있을 것으로 기대한다"며 "신청 기간을 놓치지 않도록 적극적인 참여를 당부드린다"고 말했다.




강릉=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

일본 대신 한국 올 줄 알았는데…'춘절 특수' 中관광객 25만명 우르르 몰린 곳 일본 대신 한국 올 줄 알았는데…'춘절 특수' 中관... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

하루 피자만 1만2000조각…'에베레스트 7배' 접시 먹어 치웠다

'125억' 쌓아두고 "센 만큼 성과급 가져가라"…7000명에 통 크게 쐈다

한국에서 돈 쓸어 담더니…'연봉 10억, 주식 보상 21.4억' 파격 대우

"여보! 한국이 준 장갑 봐"…브라질 대통령도 놀란 靑 의전

中 로봇 청소기 해킹하자…내 집 안 영상·목소리가 쏟아졌다

'재용이 형, 자꾸 웃음이 새어 나와' 주식재산 40조 육박…현대차 父子도 20조 돌파

"부동산 쳐다보기도 어려워"…'이번엔 다르다' 관가서 퍼지는 확신 기류

새로운 이슈 보기