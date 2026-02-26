삼성운용, KODEX 금융채1~2년(AA-이상)PLUS 액티브 상장

선별된 우량등급 금융채 분산투자

국공채보다 높은 성과 추구

연금·ISA 계좌에서 100% 투자 가능

채권형 펀드의 명가 삼성운용이 새로운 금융채 ETF를 출시했다. 삼성자산운용은 KODEX 금융채1~2년(AA-이상)PLUS액티브 KODEX 금융채1~2년(AA-이상)PLUS액티브 0162M0 | 코스피 증권정보 현재가 10,020 전일대비 15 등락률 +0.15% 거래량 3,082 전일가 2026.02.26 09:17 기준 전 종목 시세 보기 close ETF를 신규 상장한다고 26일 밝혔다.

KODEX 금융채 1~2년(AA-이상) PLUS 액티브 ETF는 잔존만기 1~2년 구간의 신용등급 AAA 우량 은행채와 AA- 이상 기타금융채 등에 투자하는 상품으로 국공채 대비 높은 수익 성과를 추구하는 점이 특징이다.

이 ETF의 비교지수는 KAP한국자산평가가 산출·발표하는 'KAP 금융채 1~2년 총수익지수'다. 해당 지수는 잔존만기 1년 초과 2년 이하의 AAA등급 은행채(특수은행 제외) 및 AA-등급 이상 기타금융채 종목으로 구성됐다. 이 상품은 비교지수의 만기와 섹터를 추종해 보유이익 및 자본이익을 추구하는 동시에, 보유한 채권을 담보로 조달한 자금으로 조달 금리 대비 메리트 있는 우량 채권에 투자하여 안정적인 이자수익을 추구한다.

KODEX 금융채 1~2년(AA-이상) PLUS 액티브 ETF는 우량등급 금융채에 분산 투자해 국공채 대비 높은 성과를 추구한다. 기관투자자가 선호하는 레포펀드로, 기존 상품 대비 안정적으로 더 높은 이자수익을 추구하고자 하는 투자자와 높은 자본차익을 추구하는 적극적인 투자자들에게 적합한 상품이다.

개인 투자자들은 일반계좌에서는 물론 절세 계좌인 퇴직연금 및 연금저축과 ISA에서도 100% 투자할 수 있다. 연금계좌에서 투자하면 안정적인 수익은 물론 세액공제 혜택과 과세이연 후 저율 과세, 분리과세 등 추가적인 효과도 누릴 수 있다.

이경원 삼성자산운용 매니저는 "채권 투자는 시간 경과에 따라 이자 수익이 누적되는 구조로, 복리 효과로 인해 초기의 차이는 시간이 지날수록 점점 커진다"며 "KODEX 금융채 1~2년(AA-이상) PLUS 액티브 ETF는 RP매도 전략을 활용하여 안정적 추가 이자수익을 추구할 수 있는 레포펀드형 ETF로 개인과 기관 투자가 모두에게 유용한 상품"이라고 말했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>