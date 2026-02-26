26일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 3.1원 내린 1426.3원에 개장했다.
김유리 기자 yr61@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스일본 대신 한국 올 줄 알았는데…'춘절 특수' 中관... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
원·달러 환율 3.1원 내린 1426.3원 개장
2026년 02월 26일(목)
26일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 3.1원 내린 1426.3원에 개장했다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
일본 대신 한국 올 줄 알았는데…'춘절 특수' 中관광객 25만명 우르르 몰린 곳
"日교토, 오지말라는 건가 했는데 진짜네" 관광객만 숙박세 10배·버스요금 2배 ↑
"38초만에 추가 주문한건데 뭘 잘못했나"…스타벅스서 당한 황당 면박 논란
공항 가는 택시, 딸기 케이크…말만 하면 "대령이오" 갤럭시S26 AI '와우!'
[속보]엔비디아, 4분기 매출 681억3000만달러…예상치 상회
하루 피자만 1만2000조각…'에베레스트 7배' 접시 먹어 치웠다
'125억' 쌓아두고 "센 만큼 성과급 가져가라"…7000명에 통 크게 쐈다
한국에서 돈 쓸어 담더니…'연봉 10억, 주식 보상 21.4억' 파격 대우
"여보! 한국이 준 장갑 봐"…브라질 대통령도 놀란 靑 의전
中 로봇 청소기 해킹하자…내 집 안 영상·목소리가 쏟아졌다