대웅제약, 미래 제약 인재와 산학연계 프로젝트 성료

이성민기자

입력2026.02.26 09:00

실무진과 약대 연합 동아리 'PPL' 협업

대웅제약 은 지난 4일 서울 송파구 비워크에서 내분비사업팀과 수도권 약대생 마케팅 연합 동아리 'PPL'이 참여한 산학연계 프로젝트의 최종 발표회를 마쳤다고 26일 밝혔다.

지난 4일 서울 송파구 비워크에서 대웅제약 실무진과 약대생 마케팅 연합 동아리 PPL 학생들이 산학연계 프로젝트 최종 발표 및 수료식을 마친 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 대웅제약

지난 4일 서울 송파구 비워크에서 대웅제약 실무진과 약대생 마케팅 연합 동아리 PPL 학생들이 산학연계 프로젝트 최종 발표 및 수료식을 마친 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 대웅제약

이번 프로젝트는 내분비 질환을 미래 핵심 성장 동력으로 삼고 있는 대웅제약이 미래 인재에게 제약 산업 과제를 공유하고 자율적인 문제 해결 경험을 제공하기 위해 기획됐다. 대웅제약 실무진은 프로젝트 전 과정에 참여해 과제 방향 설정과 피드백을 제공했다.


사전 과제로 학생들은 국내·외 당뇨병 치료제 급여 기준을 비교하며 국산 36호 신약인 '엔블로'을 중심으로 국내 당뇨 치료 환경 개선 방안을 분석했다. 본과제에서는 ▲당뇨 및 비만 치료제 포트폴리오 전략 ▲시장 트렌드를 반영한 차세대 약물 제안 ▲국산 신약 엔블로의 가치를 효과적으로 전달하기 위한 PR 캠페인 기획 등 실무 관점 전략을 수립했다.

대웅제약 관계자는 "미래 제약 인재들이 실제 산업 과제를 자율적으로 고민하고 그 과정에서 학습과 성장을 경험할 수 있도록 설계된 의미 있는 협업이었다"며 "앞으로도 미래 인재들과의 협업을 지속해서 확대해 제약 산업의 혁신과 경쟁력을 함께 높여 나가겠다"고 했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr
