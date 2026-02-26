원주만두축제, 'K-브랜드 어워즈' 2년 연속 수상…대한민국 대표 축제 브랜드 우뚝

지역 음식문화 기반

도시브랜드 경쟁력 입증

원주만두축제가 'K-브랜드 어워즈'에서 지난해와 올해 2회 연속으로 수상했다.

이번 수상은 원주만두축제가 단발성 행사가 아닌 지속 가능한 도시브랜드 콘텐츠로서의 경쟁력과 성장 가능성을 인정받았다는 점에서 의미가 크다.

원주만두축제는 지역 재래시장의 전통 음식인 '만두'를 중심으로 그 탄생 배경과 의미를 스토리텔링 방식으로 풀어내고, 전통시장과 원도심 상권을 축제 공간으로 확장해 지역경제 활성화와 시민 참여를 동시에 이끈 점에서 높은 평가를 받았다.

특히 만두를 소재로 한 문화·예술 프로그램과 체험 콘텐츠를 통해 음식문화와 공연·예술을 결합한 차별화된 축제 모델을 구축하고, 지역 상인과 시민이 함께 참여하는 운영 방식을 정착시킨 점이 연속 수상의 주요 요인으로 꼽혔다.

원주시는 원주만두축제를 지역을 대표하는 음식문화 도시브랜드로 더욱 강화하고, 전통시장과 원도심이 함께 성장하는 지속 가능한 축제 모델로 발전시켜 나갈 계획이다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



