본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

원주만두축제, 'K-브랜드 어워즈' 2년 연속 수상…대한민국 대표 축제 브랜드 우뚝

이종구기자

입력2026.02.26 08:59

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지역 음식문화 기반
도시브랜드 경쟁력 입증

원주만두축제가 'K-브랜드 어워즈'에서 지난해와 올해 2회 연속으로 수상했다.

원주시가 원주만두축제가 'K-브랜드 어워즈'에서 2회 연속 수상했다. 원주시 제공

원주시가 원주만두축제가 'K-브랜드 어워즈'에서 2회 연속 수상했다. 원주시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 수상은 원주만두축제가 단발성 행사가 아닌 지속 가능한 도시브랜드 콘텐츠로서의 경쟁력과 성장 가능성을 인정받았다는 점에서 의미가 크다.


원주만두축제는 지역 재래시장의 전통 음식인 '만두'를 중심으로 그 탄생 배경과 의미를 스토리텔링 방식으로 풀어내고, 전통시장과 원도심 상권을 축제 공간으로 확장해 지역경제 활성화와 시민 참여를 동시에 이끈 점에서 높은 평가를 받았다.

특히 만두를 소재로 한 문화·예술 프로그램과 체험 콘텐츠를 통해 음식문화와 공연·예술을 결합한 차별화된 축제 모델을 구축하고, 지역 상인과 시민이 함께 참여하는 운영 방식을 정착시킨 점이 연속 수상의 주요 요인으로 꼽혔다.


원주시는 원주만두축제를 지역을 대표하는 음식문화 도시브랜드로 더욱 강화하고, 전통시장과 원도심이 함께 성장하는 지속 가능한 축제 모델로 발전시켜 나갈 계획이다.




원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

일본 대신 한국 올 줄 알았는데…'춘절 특수' 中관광객 25만명 우르르 몰린 곳 일본 대신 한국 올 줄 알았는데…'춘절 특수' 中관... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

하루 피자만 1만2000조각…'에베레스트 7배' 접시 먹어 치웠다

'125억' 쌓아두고 "센 만큼 성과급 가져가라"…7000명에 통 크게 쐈다

한국에서 돈 쓸어 담더니…'연봉 10억, 주식 보상 21.4억' 파격 대우

"여보! 한국이 준 장갑 봐"…브라질 대통령도 놀란 靑 의전

中 로봇 청소기 해킹하자…내 집 안 영상·목소리가 쏟아졌다

"부동산 이번엔 다르다"관가서 퍼지는 확신 기류

'재용이 형, 자꾸 웃음이 새어 나와' 주식재산 40조 육박…현대차 父子도 20조 돌파

새로운 이슈 보기