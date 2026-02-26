충남 1월 수출 63.8% 급증…무역흑자 전국 1위



94억 달러 '최근 5년 중 1월 최대'…반도체 호조가 성장 견인



충남도의 올해 1월 수출이 전년 대비 60% 넘게 급증하며 최근 5년간 1월 실적 중 최고치를 기록했다. 반도체를 중심으로 한 IT 경기 회복이 수출 증가를 이끌었고, 무역수지는 전국 1위를 유지했다.

충남도는 26일 한국무역협회 '2026년 1월 지자체 수출입 및 무역수지 통계'를 인용해 도의 1월 수출액이 94억 600만 달러로 집계됐다고 밝혔다. 이는 지난해 같은 달(57억 4100만 달러)보다 63.8% 증가한 수치다.

충남 수출 규모는 전국 17개 광역자치단체 가운데 경기도에 이어 두 번째다. 무역수지는 60억 달러 흑자를 기록해 전국 1위를 유지했다.

수출 증가는 반도체가 견인했다. 전 세계 IT 경기 회복과 인공지능(AI) 산업 확산 영향으로 메모리 반도체 수출이 전년 대비 142.1% 급증했다. 컴퓨터(87.1%), 평판디스플레이 및 센서(34.8%) 등 반도체 연관 품목도 두 자릿수 증가율을 보였다.

국가별로는 대만 수출이 219.6%로 가장 크게 늘었고, 홍콩(133.0%), 베트남(51.7%)이 뒤를 이었다.

대륙별 수출액은 아시아가 72억 9700만 달러로 가장 많았으며, 북미(12억 9300만 달러), 유럽(3억 9000만 달러), 중남미(2억 7000만 달러) 순이었다.

도 관계자는 "통상 환경의 불확실성이 지속되고 있지만, 새해 첫 달 수출이 높은 증가율을 기록하며 순조로운 출발을 했다"며 "도내 기업의 수출 활력을 유지할 수 있도록 행정 지원을 강화하겠다"고 밝혔다.

충남도는 해외 바이어 초청 수출상담회, 해외시장개척단 운영, 해외 박람회 참가 지원, 수출 단계별 컨설팅 등 맞춤형 지원 사업을 확대해 수출 기반을 다질 계획이다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



