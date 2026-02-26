본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

충청

충남 1월 수출 63.8% 급증…무역흑자 전국 1위

충청취재본부 이병렬기자

입력2026.02.26 08:44

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄


94억 달러 '최근 5년 중 1월 최대'…반도체 호조가 성장 견인

충남 1월 수출 63.8% 급증…무역흑자 전국 1위
AD
원본보기 아이콘

충남도의 올해 1월 수출이 전년 대비 60% 넘게 급증하며 최근 5년간 1월 실적 중 최고치를 기록했다. 반도체를 중심으로 한 IT 경기 회복이 수출 증가를 이끌었고, 무역수지는 전국 1위를 유지했다.


충남도는 26일 한국무역협회 '2026년 1월 지자체 수출입 및 무역수지 통계'를 인용해 도의 1월 수출액이 94억 600만 달러로 집계됐다고 밝혔다. 이는 지난해 같은 달(57억 4100만 달러)보다 63.8% 증가한 수치다.

충남 수출 규모는 전국 17개 광역자치단체 가운데 경기도에 이어 두 번째다. 무역수지는 60억 달러 흑자를 기록해 전국 1위를 유지했다.


수출 증가는 반도체가 견인했다. 전 세계 IT 경기 회복과 인공지능(AI) 산업 확산 영향으로 메모리 반도체 수출이 전년 대비 142.1% 급증했다. 컴퓨터(87.1%), 평판디스플레이 및 센서(34.8%) 등 반도체 연관 품목도 두 자릿수 증가율을 보였다.


국가별로는 대만 수출이 219.6%로 가장 크게 늘었고, 홍콩(133.0%), 베트남(51.7%)이 뒤를 이었다.

대륙별 수출액은 아시아가 72억 9700만 달러로 가장 많았으며, 북미(12억 9300만 달러), 유럽(3억 9000만 달러), 중남미(2억 7000만 달러) 순이었다.


도 관계자는 "통상 환경의 불확실성이 지속되고 있지만, 새해 첫 달 수출이 높은 증가율을 기록하며 순조로운 출발을 했다"며 "도내 기업의 수출 활력을 유지할 수 있도록 행정 지원을 강화하겠다"고 밝혔다.


충남도는 해외 바이어 초청 수출상담회, 해외시장개척단 운영, 해외 박람회 참가 지원, 수출 단계별 컨설팅 등 맞춤형 지원 사업을 확대해 수출 기반을 다질 계획이다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

공항 가는 택시, 딸기 케이크…말만 하면 "대령이오" 갤럭시S26 AI '와우!' 공항 가는 택시, 딸기 케이크…말만 하면 "대령이... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

수당 안 주고 '공짜 야근' 시킨 회사 겨눈 칼날… 우리 회사는?

'125억' 쌓아두고 "센 만큼 성과급 가져가라"…7000명에 통 크게 쐈다

"여보! 한국이 준 장갑 봐"…브라질 대통령도 놀란 靑 의전

中 로봇 청소기 해킹하자…내 집 안 영상·목소리가 쏟아졌다

지난해 관광객 2000만명 넘게 몰렸는데…관광세 2배 인상하는 이 나라

"부동산 이번엔 다르다"관가서 퍼지는 확신 기류

美, 협상 하루 앞두고 이란 추가 제재…석유수출 '그림자 선단' 등 겨냥

새로운 이슈 보기