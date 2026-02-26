본문 바로가기
중기중앙회, 정기총회 개최 "금융·유통 상생 중점 추진"

한진주기자

입력2026.02.26 11:00

우수 중소기업협동조합, 유공자 등 포상

중소기업중앙회는 여의도 중기중앙회에서 회원 중소기업협동조합·관련 단체 대표 등 400여 명이 참석한 가운데 제64회 정기총회를 개최했다고 26일 밝혔다.


중기중앙회, 정기총회 개최 "금융·유통 상생 중점 추진"
중기중앙회는 이날 정기총회에서 지난해 주요 정책성과에 대한 보고와 우수 중소기업협동조합, 유공자에 대한 포상을 실시했다.

우수 중소기업협동조합에는 ▲한국인쇄협동조합연합회 ▲경기도콘크리트공업협동조합 ▲전남남부레미콘사업협동조합 ▲부산경남연식품공업협동조합 ▲전북공예협동조합 ▲포천가구산업협동조합이 선정됐다.


유공자에는 ▲정희성 한국수퍼체인유통사업협동조합 본부장 ▲성동일 서울경기두부류및묵류제조업협동조합 상근이사 ▲손문화 대구경북프라스틱공업협동조합 상근이사가 선정됐다.


중기중앙회는 ▲2025년도 사업보고, 결산 및 잉여금 처분안 ▲2026년도 사업계획 및 수지예산안 ▲정관 개정안 ▲이사회 위임안 ▲임원 선출안 등 5개의 안건을 상정·의결했다.

김기문 중기중앙회장은 개회사를 통해 "대한민국은 코스피 6000을 넘어섰고 수출도 7000억 달러를 넘어 세계 5위를 기록하는 등 국가 위상이 높아지고 있다"며 "이러한 성과들이 일부 대기업들에게 집중되어 많은 중소기업은 여전히 어려움을 호소하고 있다"고 말했다.


김 회장은 "2026년은 금융·유통분야의 상생과 협동조합의 중소기업 지원 역할 강화, 중소기업의 글로벌 시장 진출 및 지방주도 성장을 중점적으로 추진해 자강불식의 자세로 중소기업 전성시대를 함께 열어나가자"고 강조했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr
